Hair Care Tips: कम उम्र में बालों के सफेद होने से हैं परेशान? तो अपनाएं ये आसान तरीका

How To Get Rid Of White Hair: आजकल लोग कम उम्र में बालों के सफेद होने से परेशान हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि खराब लाइफस्टाइल और खानपान की कमी के कारण बालों से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में कम उम्र में मार्केट बेस्ट केमिकल युक्त हेयर कलर्स का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि आपके बचे हुए बाल भी सफेद हो जाएंगे. लेकिन आप नेचुरली तरीकों से भी बालों को सफेद होने से रोका जा सकता है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने बालों को काला कर सकते हैं? चलिए जानते हैं.

इस तरह से बालों को करें काला-

बालों में लगाएं आंवला पैक-

सामग्री- एक बड़ा चम्मच आंवला पाउडर, एक बड़ा चम्मच हिना पाउडर, एक बड़ा चम्मच गुड़हल का पाउडर, एक छोटा चम्मच सरसों का तेल, एक चम्मच गुलाब जल, एक बड़ा चम्मच काली चाय का पानी, एक चम्मच मेथी का पानी.

पैक बनाने की विधि-

एक लोहे की कढ़ाही में आप सबसे पहले आंवला पाउडर, हिना पाउडर, गुड़हल का पाउडर डालें औप फिर उसमें चाय का पानी, मेथी का पानी गुलाब जल और सरसों का तेल डालें. अब इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करें और गाढ़ा लेप तैयार करें. इसके बाद आप इस लेप को रात भर के लिए लोहे की कढ़ाही में ही छोड़ दें . अब सुबह इस लेप को बालों पर 30 मिनट तक लगाएं.इसके बाद साधारण पानी से धो लें. इसके बाद बालों को नेचुरली तरीके से सूखने दें अब बालों में नारियल का तेल लगा लें क्योंकि इस पैक को लगाने के बाद रूखे हो जाते हैं इसलिए बालों में तेल लगाना बहुत जरूरी हो जाता है.वही बता दें इस हेयर पैक को पूरी तरह से बालों में सूखने न दें क्योंकि ऐसा करने पर उसे रिमूव करने में आपको दिक्कत हो सकती है.

