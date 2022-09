Hair Care Tips: सिर में खुजली से हैं परेशान? तो इन घरेलू तरीकों से करें दूर

Home Remedies To Get Rid Of Itchy Scalp: आजकल बलदते लाइफस्टाइल और प्रदूषण की वजह से लोगों को बालों से जुड़ी कई परेशानियां होने लगती हैं.वहीं कुछ लोग सिर की खुजली से परेशान हैं. बदलते में मौसम के दौरान नमी बढ़ने से सिर में खुजली होने लगती है. लेकिन इस खुलजी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. वहीं कई तरह की बीमारियों के कारण भी खुजली की समस्या हो सकती है.ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बल्कि आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं.

सिर में खुजली के कारण-

1- गंदगी के कारण सिर में खुजली हो सकती है.

2-बालों में डैंड्रफ है तो भी खुजली की समस्या हो सकती है.

3- कभी-कभी तनाव के कारण भी सिर में खुजली होने लगती है.

4- स्कैल्प में रूखेपन के कारण भी सिर में खुजली हो सकती है.

5- इंफेक्शन के कारण भी खुजली हो सकती है.

सिर में खुजली दूर करने के घरेलू उपाय-

जैतून तेल (olive oil)-

अगर आप स्कैल्प पर खुजली की समस्या से परेशान हैं तो खुजली दूर करने के लिए सिर पर जैतून का तेल लगाएं. अब तेल लगाकर उसे कुछ समय तक जड़ों में रहने दें और 30 मिनट बाद बालों को धो लें. ऐसा करने से खुजली की समस्या दूर होगी. ऐसा हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं. इससे आपके बालों की खुजली दूर होगी और बाल घने बनेंगे.

सिरका (vinegar)-

सिर में खुजली दूर करने के लिए सिरके का इस्तेमाल करें. इसको इस्तेमाल करने के लिए पानी में सिरका मिलाकर सिर पर लगाएं. जब ये मिश्रण बालों में सूख जाए तो सिर धो लें. लेकिन ध्यान रखें कि 2 चम्मच से ज्यादा सिरके का इस्तेमाल न करें.

नींबू (Lemon)-

सिर में खुजली हो रही है तो आप नींबू का इस्तेमाल करें. नींबू में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है. इससे स्कैल्प साफ होता है. नींबू का इस्तेमाल करने के लिए नींबू के रस को तेल में मिलाएं और मालिश करते हुए स्कैल्प पर लगा लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर