Hair Care: दो मुंहे बालों ने कर दिया परेशान, इन 5 उपायों से मिलेगा Split Ends से छुटकारा

How To Get Rid Of Split Ends: महिलाएं हों या पुरुष, आजकल हर जेंडर के लोग लंबे बाल रखना पसंद करते हैं, लेकिन ये शौक पालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसको लेकर हेयर फॉल, रफनेस जैसी परेशानियां पेश आती हैं. अगर बालों की खूबरूरती कम हुई तो इससे ओवरऑल लुक पर असर पड़ता है. हेयर केयर में तब मुश्किलें आती हैं जब आपको दो मुंहे बालों का सामना करना पड़ता है.

दो मुंहे बालों से कैसे पाएं छुटकारा?

दो मुंहे बालों की परेशानी उन्हें पेश आती है जिनके बाल लंबे होते हैं. इसकी वजह केमिकल से बने हेयर प्रोड्क्ट्स, बढ़ती गंदगी और प्रदूषण हो सकती है. आइए जानते हैं कि स्पलिट एंड्स (Split Ends) से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है.

1. मौजूदा दौर में केमिकल युक्त शैंपू का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है जिससे दो मुंहे बालों की परेशानियां भी अधिक पेश आ रही हैं. इसके लिए जरूरी है कि आप हर्बल शैंपू का यूज करें क्योंकि इसमें रसायन नहीं होता.

2. पपीते के जरिए आप दो मुंहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए फल को पीस लें और इसमें दही मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे स्कैल्प में अच्छी तरह लगा लें जिससे ये पूरी तरह जड़ों में समा जाए. अगर रेगुलर ऐसा करेंगे तो मनचाहा रिजल्ट सामने आने लगेगा.

3. सिर पर तेल से मालिश करें और फिर सूती तौलिए को गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ लें. आप बाल को इस टॉवेल की मदद से लपेट लें और कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें. इस प्रकिया को अगर 2 से 3 बार दोहराएंगे तो स्प्लिट एंड्स (Split Ends) से छुटकारा मिलेगा.

4. केले में आयरन, पोटैशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जैसे अहम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो बालों की सेहत के लिए फायदेमंद हैं. आप एक केला लें और मैश करके बालों में लगा लें, फिर थोड़ी देर बाद हर्बल शैम्पू से धो लें.

5. अंडे का इस्तेमाल करने से आप दो मुंहे बालों से छुटकारा पाने लगेंगे. अंडे का पीला हिस्सा जिसे जर्दी कहा जाता है उससे बाल मजबूत होते हैं, हालांकि शाकाहारी लोग ऐसा नहीं करना चाहेंगे.

डाइट में करें बदलाव

ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) ने बताया कि बालों की अच्छी सेहत के लिए सही डाइट लेना जरूरी है, इसके लिए आप इन बातों पर ध्यान दें.

- बालों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अंडे का सेवन जरूर करें क्योंकि ये प्रोटीन और बायोटिन का रिस सोर्स है और ये हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी है.

- पालक खाने से आपक बालें को फोलेट, आयरन, विटामिन ए और विटामिन सी जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो शायनी हेयर के लिए अहम हैं.

- हेयर केयर के लिए आप सालमन जैसी फैटी फिश का सेवन बढ़ा सकते हैं, इसके फायदे कुछ दिनों में नजर आने लगेंगे.

- फलों की बात करें तो एवोकाडो और शकरकंद से विटामिन ई मिलता है इससे डैमेज्ड हेयर से छुटकारा पाया जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)