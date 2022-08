Hair Care Tips: हेयर पैक लगाते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं तो बालों को हो सकता है नुकसान

Things to keep in Mind While Applying Hair Pack: ज्यादातर लोग बालों को पोषण देने के लिए हेयर पैक का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हेयर पैक को लगाने से पहले जरूरी सावधानियों का ख्याल रखें .बता दें ऐसा न करने पर हेयर पैक बालों को फायदा की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में आपको हेयर पैक लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.चलिए जानते हैं.

हेयर पैक लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान-

हेयर टाइप के मुताबिक चुनें हेयर पैक-

आप हेयर हेयर टाइप के मुताबिक हेयर पैक को चुनें. बता दें अगर आपके बाल ज्यादा ऑयली रहते हैं तो आपको एलोवेरा वाला हेयर पैक चुनें. वहीं अगर आपके बाल ज्यादा पतले हैं तो ऐसा ऐयर पैक चुने जिसमें मेथी दाना हो.जिससे बाल घने और मोटे हो.

हेयर पैक को हेयर एंड में भी अप्लाई करें-

कई लोग सोचते हैं कि हेयर पैक को न केवल स्कैल्प में ही अप्लाई करना होता है पर ऐसा नहीं है. आपके बालों के रूट्स के साथ-साथ टिप्स को भी पोषण की जरूरत होती है. आप बालों पर हेयर पैक ऊपर से नीचे तक अप्लाई करें.

हफ्ते में एक बार हेयर पैक जरूर लगाएं-

घने और मजबूत बालों के लिए आप हेयर पैक को हफ्ते में एक से 2 बार अप्लाई करें. हेयर पैक में मॉइश्चर और जरूरी तत्व मौजूद होते हैं जो डैमेज हो चुके बालों को रिपेयर करने का काम करते हैं. बता दें जिस तरह से शरीर में खाना जाना जरूरी है उसी तरह से बालों को जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है.

हेयर पैक को रात भर के लिए अप्लाई न करें-

हेयर पैक को बालों पर लगातर रातभर के लिए न छोड़ें. हेयर पैक को बालों में लगाने के लिए सिर्फ 10 से 25 मिनट काफी हैं. बता दें हेयर पैक को लंबे समय के लिए बालों पर लगाने से बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर