Hair Care Tips: मेहंदी में मिलाएं ये चीजें, बाल बनेंगे सिल्की और मुलायम

How To Mix Henna For Hair: बाल इंसान की खूबसूरती होते हैं. वहीं लंबे और घने बाल हर किसी की चाहत होते हैं. कई लोग बालों के सफेद होने से भी परेशान रहते हैं. आपकी यह समस्या मेहंदी दूर कर सकती है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि बालों में मेहंदी में क्या मिलाकर लगाना चाहिए?