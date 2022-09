Hair Care Tips: मेहंदी में मिलाकर लगाएं ये चीजें, कुछ ही दिनों में बाल बनेंगे काले और घने

What To Mix In Mehandi: काले बाल न सिर्फ दिखने में अच्छे लगते हैं. बल्कि काले बाल आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं. इसलिए ज्यादातर लोग अपने बालों को काला बनाए रखना चाहते हैं.वहीं आजकल कुछ लोगों को उम्र से पहले सफेद बाल, बाल टूटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में कुछ लोग बालों को काला करने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं. जी हां मेंहदी लगाकर बालों काला किया जा सकता है. लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ मेहंदी लगाने से बालों को पोषण नहीं मिल पाता है. इसलिए आपको मेहंदी में कुछ चीजों को मिलाकर लगाना चाहिए.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आपको मेहंदी में किन चीजों को मिलाकर लगाना चाहिए जिससे आपके बाल काले और घने हों.

बालों को घना बनाने के लिए मेहंदी में मिलाकर लगाएं ये चीजें-

मेहंदी और अंडा-

अगर आप अपने बालों को काला और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप मेहंदी में अंडा मिलाकर लगा सकते हैं. अंडा और मेहंदी का कॉम्बिनेशन बालों को जड़ से मजबूत बनाता है. इससे बालों में चमक भी आती है. इसको लगाने के लिए आप 3 चम्मच मेहंदी लें और इसमें एक चम्मच शिकाकाई पाउडर और अंडा मिला लें. अब इन सभी को अच्छी चरह से मिलाएं और बालों पर लगाएं. इसके बाद 40 मिनट बाद बालों को पानी से धो लें. इस पेस्ट को आप हफ्ते में 2 बाल लगा सकते हैं. ऐसा करने से आपको सफेद बालों से छुटकारा मिलेगा और आपके बाल भी घने बनेंगे.

मेहंदी और आंवला-

मेहंदी और आंवला बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. वहीं मेहंदी और आंवला का मिश्रण सफेद बालों से छुटकारा दिलाता है. इसके लिए आप एक कटोरी में पानी डालें. अब इसमें मेहंदी और आंवला पाउडर मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को अपने बालों और स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगा लें. अब 30 मिनट बाद बालों को शैंपू से धो लें ऐसा करने से आपके बाल काले और लंबे बनेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर