Hair Care Tips: रूखे और बेजान बालों ने लुक कर दिया है खराब? तो अपनाएं ये घरेलू उपाय, बाल होंगे स्ट्रेट और सॉफ्ट

How To Make Hair Soft And Straight: लंबे, घने, मुलायम और चमकदार बाल महिलाओं की खूबसूरती पर चार चांद लगा देते हैं. लेकिन वहीं अगर आपके बाल रूखे, बेजान और डैमेज बाल हैं तो यह आपके लुक को खराब कर देते हैं. वहीं आजकल महिलाएं अकसर अपने बालों को सॉफ्ट, स्ट्रेट बनाने के लिए हेयर ट्रीटमेंट लेती हैं लेकिन ये काफी खर्चीला होता है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूर नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आप किस तरह से बालों को सॉफ्ट,शाइनी और स्ट्रेट बना सकते हैं? चलिए जानते हैं.

बालों को सॉफ्ट,शाइनी बनाने के तरीके-

नारियल का दूध-

नारियल का दूध बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है. इससे बाल मुलायम और स्ट्रेट होते हैं.इसको इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरी में नारियल का दूध लें इसमें नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिला लें. इसे रातभर फ्रिज में रख दें. अब इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों पर अच्छी तरह लगाएं. 30 मिनट बाद बालों को धो लें. ऐसा आपको हफ्ते में एक बार करना. बता दें नींबू का रस बालों को सीधा करने में मदद करता है और स्कैल्प की गंदगी को भी हटाता है. इसलिए इसे लगाने से आपके बाल सॉफ्ट और स्ट्रेट नजर आते हैं.

गर्ल तेल से बालों की मालिश-

गर्म तेल से बालों की मालिश करें. ऐसा करने से बाल सॉफ्ट और लंबे बनते हैं. इसको लगाने के लिए आप एक बड़ा चम्मच नारियल का तेल लें. एक बड़ा चम्मच कैस्टर ऑयल भी लें. इन दोनों को गर्म कर लें और थोड़ा गुनगुना होने पर इससे बालों की मालिश करें. इसके 15 मिन बाद अपने बालों को शैम्पू से धो लें ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार करना चाहिए. बता दें गर्म तेल बालों की मालिस करने से बाल मुलायम हाइड्रेट होते हैं और बाल लंबे बनते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

