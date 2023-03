Hair Care Tips: 30 की उम्र के बाद बालों का इस तरह से रखें ध्यान, बालों उम्र भर रहेंगे काले और चमकदार

Hair Like This After Age Of 30: बढ़ती उम्र में ज्यादातर लोगों को बालों से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं. वहीं इस उम्र में बाल सफेद होने की समस्या भी होने लगती है. जी हां 30 साल की उम्र में बाल झड़ने, टूटने गिरने और सफेद होने लगते हैं. ऐसे में आपको अपने बालों का खास ध्यान रखना होता है.वैसे को ये समस्याएं लाइफस्टाइल के बदलाव के कारण होती हैं. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि आपको 30 की उम्र बालों का कैसे ध्यान रखना चाहिए?

30 की उम्र में बालों की इस तरह करें देखभाल-

मेडिटेशन करें (Meditation)

30 की उम्र आते ही लोगों को बालों से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं.ऐसा इसलिए क्योंकि लोग जिम्मेदारी की वजह से ज्यादा टेंशन लेते हैं. अगर आप 30 की उम्र के बाद भी बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको रोजाना मेडिटेशन करना चाहिए. मेडिटेशन करने से दिमाग शांत रहता है और आपको तनाव कम होता है जिसकी वजहे से बाल हेल्दी रहते हैं और हेयर फॉल नहीं होता है.

तेल लगाएं-

30 की उम्र के बाद महिलाओं के बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं. बालों को ड्राइनेस से बचने के लिए आपको अपने बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए.ऐसा इसलिए बालों में तेल लगाने से स्कैल्प को पोषण मिलता है और बाल हेल्दी रहते हैं. इसलिए हफ्ते में 3 बार तेल जरूर लगाएं. बालों को ट्रिम करें-

पोषण कम मिलने और उम्र के दवाब की वजह से बाल 30 की उम्र में दोमुंहे हो जाते हैं. जिसकी वजह से बालों की ग्रोख रुक जाती है. ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए 6 हफ्ते के बाद बालों को ट्रिम करवाना जरूरी होता है इसलिए बालों को ट्रिम करवाना जरूरी होता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे