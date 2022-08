Hair Care Tips: बालों में तेल न लगाने से हो सकते हैं ये बड़े नुकसान, हो जाएं सतर्क

Disadvantages Of Not Applying Oil To Hair: खूबसूरत दिखने के लिए बालों का हेल्दी होना बहुत जरूरी है. बालों का सही ढंग से ध्यान रखने के लिए और उन्हें मजबूत और शाइनिंग बनाए रखने के लिए समय-समय पर तेल लगाना बहुत जरूरी होता है. वहीं बहुतच से ऐसे लोग हैं जो बालों में तेल नहीं लगाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि बालों में तेल न लगाने से आपको कई बड़ी समस्याएं हो सकती हैं. जी हां बालों में तेल न लगाने की वजह से आपके बाल टूटना शुरू हो सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि बालों में तेल न लगाने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

बालों में तेल न लगाने के नुकसान-

1-कई लोग बालों में तेल सिर्फ इसलिए नहीं लगाते हैं कि उससे उनका हेयर स्टाइल बिगड़ सकता है. लेकिन क्या आपको पता है कि बालों में बिलकुल भी तेल न लगाने से आपके बालों को कई नुकसान हो सकते हैं. इसकी वजह से बालों का टूटना शुरू हो जाता है. वहीं बालों में तेल न लगाने की वजह से आपके बाल पतले हो जाते हैं

2-बालों में तेल न लगाने से बाल ड्राई हो सकते हैं और इसकी वजह से आपके बाल कमजोर हो जाते हैं.

3- स्कैल्प में पिंपल्स इचिंग से बचने के लिए बालों में तेल लगाना बहुत जरूरी है.

4-बालों में तेल न लगाने से डैंड्रफ की समस्याएं भी हो सकती हैं.

5-बालों में तेल न लगाने से बालों को पोषण नहीं मिलता है और बाल टूटने लगते हैं.

बालों मे तेल लगाना क्यों है जरूरी?

1-बालों को मजबूत और हेल्दी बनाने के लिए तेल लगाना बहुत जरूरी है.

2- बालों की फ्रिजिनेस कम करने और टूटने से बचाने के लिए भी बालों में ऑयलिंग जरूरी है.

3- बालों में तेल लगाने से गर्मियों में होने वाले नुकसान से बचने में फायदा मिलता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)