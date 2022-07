Monsoon: मानसून में बालों को मजबूती देंगी ये चीजें, जानिये कैसे करें इस्तेमाल

Monsone Hair Care Tips: लंबे, घने और खूबसूरत बाल हर किसी को पसंद होते हैं इसके लिए अकसर लगो महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं लेकिन इनके इंग्रीडिएंट्स को चेक करना जरूरी नहीं समझते हैं.जबकि आपको शैंपू हेयर मास्क आदि को यूज करने से पहले इनके इंग्रीडिएंट्स के बार में जरूर पता होना चाहिए.इस समय मॉनसून चल रहा है इस मौसम में बाल चिपचिपे और बेजान हो जाते हैं. ऐसें में हम यहां आपको बताएंगे कि आप अपने बालों का ख्याल कैसे रख सकते हैं. चलिए जानतै हैं.

मानसून में इन तरीकों से करें बालों की देखभाल-

टी ट्री ऑयल (Tea Tree Oil For Hair)-

टी ट्री ऑयल बालों के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसमें एंटीबैक्टीरियल गुम होते हैं जो मानसून में होने वाले स्कैल्प इन्फेक्शन और डैंड्रफ से बचाता है. साथ ही स्कैल्प की खुजली और जलन को भी शांत करने में मदद करता है आप मानसून में अपने हेयर केयर रूटीन में टी ट्री ऑयल को भी शामिल कर सकते हैं.

एलोवेरा (Aloe Vera For Hair)-

एलोवेरा न सिर्फ सेहत और स्किन बल्कि बालों के लिए भी एक काफी अच्छा इंग्रीडिएंट्स होता है. मानसून में आप एलोवेरा को अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं. एलोवेरा में एंटीफ्लेमेटरी,एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं.बता दें ये सभी तत्व मानसून में होने वाली स्कैल्प प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करते हैं. बता दें एलोवेरा बालों के चिपचिपेपन को भी कम करने में मदद कर सकता है.

ओट्स (Oats For Hair)-

अगर मानसून में आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो मौसम में बढ़ी हुई में बढ़ी हुई नमी कगे कारण हो सकता है. ऐसे में हेयर केयर रूटीन में ओट्स को शामिल किया जा सकता है. ओट्स बालों को नया जीवन देता है. ओट्स बालों को डैमेज होने से बचाता है. हेयर फॉल को रोकता है औपर बालों को मजबूत बनाता है.

