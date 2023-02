Constipation: कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए इन जूस का करें सेवन, पाचन रहेगा मजबूत

How To Get Rid Of Constipation: कब्ज की समस्या आजकल बहुत ही आम समस्या में से एक है. जब कोई व्यक्ति सप्ताह ज्यादा कब्ज की समस्या से परेशान रहता है तो उसको पेट में दर्द की समस्या रहती है.कई बार यह समस्या ज्यादा परेशान करती है. जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं. अगर आप भी कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं तो आपको कुछ फलों के जूसों अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि कब्ज की समस्या दूर करने के लिए किन फलों के जूस का सेवन करना चाहिए?

कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए इन जूस का करें सेवन-

सेब का जूस (apple juice)-

सेब का जूस बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होता है. वहीं सेब के जूस में लैक्सेटिव होता है जो कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप भी कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो रोजाना सेब के जूस का सेवन करें.

नाशपाती का जूस पिएं (Drink pear juice)-

कब्ज होने पर आपको नाशपाती का जूस पीना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि नाशपाती के जूस में कई गुना अधिक सोर्बिटोल होता है जो कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है. ऐसे में आप रोजाना नाश्ते में नाशपाती का जूस पिएं.

संतरे का जूस (orange juice)-

विटामिन सी से भरपूर संतरे में फाइबर की मात्रा काफी अधिक होती है. जिसकी वजह से आपका पेट साफ रहता है. वहीं विटामिन सी आपके पाचन को बेहतर बनाने में मदद करती है. इसका सेवन आप सुबह नाश्ते में कर सकते हैं.

कीवी का जूस-

कीवी आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है. वहीं अगर आप पेट में कब्ज की समस्या से हमेशा परेशान रहते हैं तो आप कीवी के जूस का सेवन करें. कीवी के जूस का सेवन आप शाम या सुबह किसी समय में कर सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे.