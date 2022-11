Hair Care Tips: बालों में इस तरह से लगाएं अंडा, डैंड्रफ और हेयर फॉल से मिलेगा छुटकारा

How To Apply Egg On Hair: अंडा सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है.वहीं अंडे प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है. इसलिए अंडा खाने से आपको प्रटीन की कमी दूर होती है. वहीं सर्दी के मौसम में ये बालों से लेकर स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है. अंडा बालों को शाइनी और मजबूत बनाता है. जी हां अंडे को आप हेयर मास्क की तरह लगा सकते हैं.ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि अंडे को बालों में किस तरह से लगाना चाहिए?

बालों में इस तरह से लागाएं अंडा-

अंडा और एलोवेरा (Egg and Aloe vera)-

आप अपने बालों पर अंडे में एलोवेरा मिलाकर लगा सकते हैं. इसके लिए आप 2 अंडे लें और इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालें. अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें.अंडा और एलोवेरा हेयर मास्क को बालों और स्कैल्प पर लगाएं 30 मिनट बाद बालों को शैंपू से धो लें ऐसा करने से आपके बाल शॉफ्ट नजर आएंगे. वहीं आपको डैंड्रफ की समस्या से भी छुटकारा मिलता है.

अंडा और नींबू (Egg and Lemon)

अंडा और नींबू दोनों आपके बालों के लिए अच्छा होता है. इसलिए इस पैक को बालों में लगाने के लिए 2 अंडे ले और उसा पीला हिस्सा लें और इसमें नींबू का रस और मेहंदी डालें. इस को अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस पैक को बालों में 20 तक के लिए लगाएं और बालों को धो लें . इससे बालों का विकास तेज होता है.

अंडा और आंवला पाउडर (Egg and Amla Powder)-

अंडे के साथ ही आंवला पाउडर भी बालों के लिए फायदेमंद होता है. इसलिए आप चाहें तो अंडे में आंवला पाउडर मिलाकर लगाएं. इसके लिए आप अंडे को फेंट लें. इसमे आंवला पाउडर डालें और दोनों को मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को बालों में लगाएं . इससे बालों को पोषण मिलचा है और डैंड्रफ की समस्या भी दूर होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)