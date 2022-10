Hair Care Tips: बालों में डैंड्रफ की समस्या से हैं परेशान? तो शैंपू में मिलाएं ये चीजें, समस्या होगी दूर

What To Add In Shampoo For Dandruff: डैंड्रफ बालों की सबसे आम परेशानी में से एक है. ये समस्या इतनी बड़ी होती है कि यह कई और समस्याओं का कारण भी बन सकती है. डैंड्रफ आपके बालों को कमजोर और पतला बनाती है. इसलिए बालों को हेल्दी रखने के लिए डैड्रफ का सफाया बहुत जरूरी है. वहीं डैंड्रफ से सफाया का करने के लिए लोग कई तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं.लेकिन फिर भी उनको डैंड्रफ से छुटकारा नहीं मिलता है.ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे में आपको शैंपू में कुछ चीजों को मिलाना चाहिए . ऐसा करने से आप डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए शैंपू में मिलाएं ये चीजें-

एलोवेरा जेल (Aloe vera gel)-

एलोवेरा जेल आपके बालों के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसलिए बालों को धोने से पहले आप शैंपू में एलोवेरा जेल मिलाएं फिर इससे बालों को धोएं. एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करती हैं.

आंवला का रस (Amla juice)-

आंवले में विटामिन सी , एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर गुम होते हैं तो बालों से डैंड्रफ की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं.

नींबू का रस (Lemon juice)-

आंवला की तरह नींबू के रस में भी डैंड्रफ से लड़ने वाले कई गुण होते हैं जो बालों से डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पाने में मदद करते हैं.

शहद मिलाएं (Mix honey)-

शहद एंटिऑक्सिडेंट , एंटी-इन्फ्लेमेटरी, और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होता है. जिसकी वजह से यह स्कैल्प की एनर्जी और खुजली को कम करने में मदद करता है. इसलिए अगर आप अपने बालों में शैंपू करने जा रहे हैं तो शैंपू में शहद मिलाएं और इसे बालों की स्कैल्प पर लगाकर क15 मिनट तक मसाज करें ऐसा करने से आपको डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा मिलेगा.

