Hair Care Tips: बालों में इस तरह से इस्तेमाल करें दही, Kiara Advani जैसे खूबसूरत होंगे बाल

How To Use Curd For Dandruff: बालों में डैंड्रफ होना एक आम समस्या है. बालों की ठीक से देखभाल ना करने से यह समस्या होने लगती ह वही आजकल बढ़ते प्रदूषण और धूल मिट्टी की वजह से भी लोगों में डैंड्रफ की समस्या देखने को मिल रही है. डैंड्रफ होने पर स्कैल्प में खुजली और जलन की समस्या होने लगती ह. इतना ही नहीं इसकी वजह से बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं.वैसे तो मार्केट में डैंड्रफ दूर करने के लिए कई तरह के शैंपू और ऑयल मौजूद हैं. लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल करने से बालों को नुकसान पहुंचाता है ऐसे में बालों को डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने के लिए दही आपकी मदद कर सकता है. दही में कैल्शियम, जिंक जैसे तत्व मौजूद होते हैं जो बालों से डैंड्रफ की समस्या दूर करने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं अगर बालों में आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो बाल मजबूत होते हैं और उनकी ग्रोथ भी बढ़ती है. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आप अपने बालों में किस तरह से दही का इस्तेमाल कर सकते हैं?

इन तरीकों से बालों में लगाएं दही-

सादा दही लगाएं-

अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है तो आप इसके लिए सिर्फ सादा दही का इस्तेमाल कर सकते हैं. दही में दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है जो डैंड्रफ को जड़ से खत्म करने में मदद करता है. इसके साथ ही दही आपके बालों को जड़ से मजबूत भी बनाता है इसको लगाने के लिए आप जरूरत के अनुसार खट्टा दही ले इसे अपने बालों पर स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगाएं.अब 20 मिनट के बाद सादा पानी से अपने बालों को धो लें ऐसा हफ्ते में तीन बार कर सकते हैं.

दही और नींबू-

बालों को हेल्दी और डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए दही के साथ नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि दही में एंटी-फंगल गुण पाए जाते हैं जो स्कैल्प के संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं वहीं नींबू में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है जो बालों की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. यह आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)