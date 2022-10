Hair Care Tips: सर्दियां आते ही बालों में हो रही है डैंड्रफ की समस्या? तो इन तरीकों से नींबू का करें इस्तेमाल, मिलेगा आराम

How To Use Lemon for Dandruff: बालों में डैंड्रफ होना एक आम समस्या है. वहीं सर्दियां शुरू होते ही यह समस्या और बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में स्कैल्प ड्राई हो जाता है जिसकी वजह से रूसी होने लगती है. वहीं लोग डैंड्रफ की समस्या से निपटने के लिए लोग तरह-तरह के शैंपू कंडीशनर और हेयर प्रोडक्ट्स (hair products) का उपयोग करते हैं. लेकिन इन सबी केमिकल्स आपके बालों को नुकसान भी पहुंच सकता है. ऐसे में नींबू आपकी मदद कर सकता है. जी हां डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि नींबू (Lemon) में एंटी-बैक्टीरियल (anti-bacterial) गुण होते हैं जो डैंड्रफ की समस्या दूर करने में मदद करते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि नींबू को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए?

डैंड्रफ दूर करने के लिए बालों में इस तरह से लगाएं नींबू-

एलोवेरा जेल और नींबू (Aloe Vera And Lemon)-

एलोवेरा (Aloe vera) हमारी स्किन के साथ-साथ हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद है. ऐसा इसलिए क्योंकि एलोवेरा में विटामिन ए, बी,ई के गुम होते हैं. जिसकी वजह यह बालों को पोषण प्रदान करता है. वहीं अगर आप डैंड्रफ की समस्या से परेशान हैं तो आप नींबू में एलोवेरा जेल मिलाकर लगा सकते हैं. इससे डैंड्रफ की समस्या दूर होगी और बाल मजबूत होंगे. इसको लगाने के लिए एक कटोरी में दो चम्मच एलोवेरा जेल लें इसमें नींबू का रस मिलाएं और इस मिश्रण को अपने स्कैल्प पर लगाएं. इससे डैंड्रफ की समस्या दूर हो जाएगी.

नारियल के और नींबू (coconut oil And Lemon)-

डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए नींबू और नारियल तेल (coconut oil) का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि नारियल तेल में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट के गुण मौजूद होते हैं. अगर आप भी डैंड्रफ से परेशान हैं तो एक कटोरी में दो चम्मच नारियल का तेल लें और इसमें एक नींबू का रस मिलाएं. अब इसे अपने स्कैल्प पर लगाकर एक घंटे के लिए छोड़ दें इसके बाद माइल्ड शैंपू से बालों को धो लें. ऐसा महीने में 4 बार करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

