Hair Care Tips: आप भी 30 की उम्र में हो रहे हैं गंजेपन के शिकार? तो इस तरह करें प्याज का इस्तेमाल

How To Use Onion For Baldness: आज के समय में कम उम्र में ही लोग गंजेपन के शिकार हो रहे हैं. वहीं आजकल लोग 30 की उम्र में बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं. ऐसे में लोग तरह-तरह के नुस्खे अपनाते हैं. वहीं प्याज हम में से ज्यादातर लोगों के किचन का अहम हिस्सा है.लेकिन क्या आपको पता है कि बालों की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में भी प्याज बहुत लाभकारी है. जी हां सिर्फ प्याज खाने से ही नहीं बालों में लगाने से भी बालों का झगड़ा रोकने और गंजेपन को रोकने में मदद मिलती है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि प्याज से गंजापन कैसे दूर कर सकते हैं. चलिए हम यहां आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप गंजेपन से छुटकारा पा सकते हैं. चलिए जानते हैं.

गंजापन दूर करने के लिए इन तरीकों से इस्तेमाल करें प्याज-

बालों में प्याज का रस लगाएं-

बालों में एंटीऑक्सीजन होते हैं जिससे यह स्कैल्प जमा बैक्टीरिया को साफ करने और डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में मदद दिलाता है. डैंड्रफ बालों के झड़ने का एक कारण है.यह बालों के रोम को भी मजबूत बनाता है. जिससे बाल झड़ना कम होते हैं और नए बाले उगने लगते हैं.

नारियल तेल में प्याज का रस मिलाकर लगाएं-

नारियल तेल और प्याज का रस दोनों ही बालों के लि बहुत फायदेमंद है. बालों के विकास को बेहतर बनाने के लिए नारियल तेल और प्याज के रस का कॉम्बिनेशन बहुत फायदेमंद है. यह बालों को मजबूत , घना और शाइनी बनाता है.इसके साथ ही इसको लगाने से आप गंजेपन का शिकार होने से बच सकते हैं.

प्याज और एलोवेरा हेयर मास्क-

प्याज की तरह एलोवेरा भी एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है. यह बालों को झड़ने से रोकता है और नए बालों के विकास में मदद करता है.इसको लगाने के लिे आप प्याज के रस में एलोवेरा जेल मिलाकर इस्से स्कैल्प की 30 मिनट तक अच्छी तरह से मालिश करें.इसके बाद बालों को धो लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

