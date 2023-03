Hair Care Tips: बालों से आती है गंदी बदबू? अपनाएं ये तरीके दिक्कत होगी दूर

How To Get Rid Of Smelly Hair: मौसम बदल रहा है. वहीं बदलते मौसम में बॉडी में और बालों में पसीना जैसी दिक्कत होने लगी है. वहीं यह समस्या महिलाओं में अधिक होती है.जी हां लंबे बालों को रोज धोना मुश्किल होता है जिसकी वजह से सिर से बदबू आने लगती है.इसके साथ ही बालों से संबंधित समस्याएं भी होने लगती हैं. वहीं लंबे बालों को रोज धोना मुश्किल होता है. ऐसे में आपको कुछ तरीके अपनाने चाहिए. जी हां अगर आप बालों की बदबू से परेशान हैं तो आपको हम यहां कुछ तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप बालों की बदबू से छुटकारा पा सकते हैं.चलिए हम यहां आपको बताएंगे आप किन तरीकों बालों की बदबू से छुटकारा पा सकते हैं?

इन तरीकों से बालों की बदबू करें दूर-

हेयर केयर रूटीन-

अगर आप बालों की बदबू से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बालों की केयर करें और प्रॉपर रुटीन अपनाएं.ऐसा करके आपको बालों की बदबू से छुटकारा मिल सकता है. इसके लिए आपको बालों में हफ्ते में 3 बार ऑयलिंग करनी चाहिए और फिर हेयर वॉश करें.इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि आप जो भी हेयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो स्कैल्प के अनुसार ही चुनें. वहीं हमेशा फ्रेश और सिल्की हेयर के लिए सीरम का उपयोग करें.

शैंपू सही चुनें-

अगर आपके बालों में हफ्ते में दो बार वॉश करने के बावजूद भी बदबू आती है तो इसमें आपके शैंपू की गलती है. जी हां शैंपू का यू करने से पहले अपने स्कैल्प का चैकअप कराएं.बता दें बालों में बदबू बैक्टीरिया की वजह से आती है. ऐसे में आपको एंटी फंगल शैंपू का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे बालों में बदबू की दिक्कत नहीं होती है.

घरेलू तरीके अपनाएं-

बालों में बदबू आने पर आप सेब का सिरका और नींबू लें अब इसको पानी में मिला लें और इसका इसका इस्तेमाल बालों को धोने के लिए करें. इससे स्कैल्प साफ रहेगा और बालों में मौजूद बैक्टीरिटा खत्म होंगे. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)