Heart Attack: पहले हार्ट अटैक के बाद इस तरह से रखें अपना ध्यान, कम होगी दूसरे अटैक की आशंका

Take Care Of Yourself After First Heart Attack: जब किसी व्यक्ति को पहली बार हार्ट अटैक आता है को उससे उबरने के लिए वह बहुत घबरा जाता है, ऐसे में उस इंसान के मन में कई सवाल भी आते हैं कि वो कौन सी चीजें की हैं? जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया है. वहीं अगर आपको एक हार्ट अटैक चुका है तो आपको अपना खास ख्याल रखना चाहिए. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि पहले हार्ट अटैक के बाद आपको अपना कैसे ख्याल रखना चाहिए? चलिए जानते हैं.

पहले हार्ट अटैक के बाद इस तरह से रखें अपना ध्यान

सोडियम ये दूरी

हार्ट अटैक से वो लोग ज्यादा पीड़ित रहते हैं जो नमक का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं स्वस्थ व्यक्ति को भी नमक का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए. वहीं अगर जो व्यक्ति पहले से ही एक दिल के दौरे का सामना कर चुका है तो वह अपनी डाइट में सोडियम की मात्रा कम करें.

शारीरिक गतिविधियों को जोड़ें-

हार्ट अटैक आने के बाद हर वक्त आराम करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसा करने से आपको कई और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आपको अपने रूटीन में शारीरिक गतिपिधियों को जोड़ना चाहिए. ऐसे में आप व्यायाम, वॉक करना, साइकिल चलाना आदि चीजों को कर सकते हैं.

काम में व्यस्त-

हार्ट अटैक के बाद आपके काम पर वापिस जाने से पहले इस बात पर ध्यान दें कि आप नौकरी के प्रेशर और तनावपूर्ण मौहाल को झेल सकते हैं. ऐसे में आपको तनाव नहीं रहना चाहिए. इसके लिए आप अपने काम करने के तरीकों को बदलें.

मीठी चीजों का सेवन न करें-

हार्ट अटैक के बाद अपनी डाइट से चॉकलेट, शक्कर, पेस्ट्री, मिठाई जैसी चीजों को अपनी डाइट से बाहर कर देना चाहिए. इनका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है. साथ ही इन सबके ज्यादा सेवन करने से जान के खतरे पर भी असर पड़ सकता है.

