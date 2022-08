Onion Juice: खाली पेट प्याज का रस पीने से ब्लड प्रेशर रहता है कंट्रोल, शरीर को मिलते हैं ये बड़े फायदे

Benefits Of Drinking Onion Juice On An Empty Stomach: प्याज पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह आपके शरीर से लेकर बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है. प्याज में फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम,सोडियम जैसे पोषक तत्व होते हैं. वहीं बहुत से लोग प्याज को सलाद के तौर पर खाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है प्याज के रस का भी सेवन किया जा सकता है और यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है. वैसे तो प्याज का सेवन किसी भी समय किया जा सकता है लेकिन अगर आप खाली पेट प्याज के रस का सेवन करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि खाली प्याज का रस पीने के क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

खाली पेट प्याज का रस पीने के फायदे-

इम्यूनिटी मजबूत होती है-

कमजोर इम्यूनिटी के चलते लोग जल्दी-जल्दी बीमार होने लगते हैं. लेकिन प्याज के रस में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं जिससे यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. ऐसे में आप भी रोजाना खाली पेट प्याज के रस का सेवन कर सकते हैं.

वजन प्रबंधन में मददगार-

प्याज का रस एक फैट फ्री ड्रिंक है.इसमें कलोरी बहुत कम होती है. साथ ही प्याजा का रस पीने से आपका पाचन बेहतर होता है और मेटेबॉलिज्म मबजूत होता है. जिसकी वजह से आपको वजन कम करने में मदद मिलती है. बता दें प्याज का रस वजन कम करने के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक है.

ब्लड प्रेशर कंट्रोल-

प्याज के रस में क्वेरसेटिन नामक फ्लेवोनोइड होता है जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए जाना जाता है. जिसकी वजह से आपके हाी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है.

पेट के लिए फायदेमंद-

प्याज के रस में इनुलिन यौगिक मौजूद होते हैं जो आंत के माइक्रोबायोट के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसका सेवन करने से आपका पाचन बेहतर बनता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)