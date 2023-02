Water Rich Food: इन चीजों का रोजाना करें सेवन, बॉडी में नहीं होगी पानी की कमी

How Much Water Is In Food: विंटर का मौसम जाने वाला है. अब दिन में गर्मी का एहसास भी होने लगा है.इसके साथ ही बॉडी को हाइड्रेट रखने की जरूरत भी महसूस होने लगी है.बता दें गर्मी के मौसम में सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में गर्मियों के मौसम में अरनी कुछ हैबिट्स में बदलाव करके आप खुद को हेल्दी और फिट रख सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि गर्मियों के मौसम में पानी की कमी होने पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए?

इन चीजों का सेवन करने से बॉडी में पानी की कमी होगी दूर- सेब (Apple)- रोजाना सेब खाने से आपकी बॉडी हेल्दी रहती है. वहीं गर्मियों के मौसम में अगर आप रोजाना सेब खाते हैं तो पानी की कमी दूर होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सेब में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं वहीं इसमें 86 प्रतिशत पानी भी होता है. जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखने का काम करता है. वहीं सेब का सेवन गर्मियों में मेटाबॉलिक लेवल को बूस्ट करने में भी करता है. टमाटर का सेवन करें (Tomato)-

टमाटर को सब्जी और सलाद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.लेकिन क्या आप जानते हैं कि टमाटर में 94 प्रतिशत पानी होता है जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेश की समस्या से बचाने में मदद करता है. वहीं टमाटर में विटामिन ए काफी मात्रा में होता है जो आपके वजन को कम करने का काम करता है.इसलिए गर्मी के मौसम में टमाटर का सेवन जरूर करना चाहिए. ककड़ी का सेवन करें (Cucumber)-

गर्मियों में सलाद के तौर पर ककड़ी का सेवन करते हैं.क्योंकि ये बॉडी में पानी की कमी को दूर करने में मददगार है . बता दें ककड़ी में 97 प्रतिशत पानी होता है. इतना ही नहीं इसमें पोटेशियम की भी मात्रा होती है. इसलिए ककड़ी का सेवन करने से स्ट्रोक का रिस्क काफी कम हो जाता है. वहीं ब्रेन हेल्थ में ककड़ी खाफी फायदेमंद होता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे.