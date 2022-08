Bitter Gourd: करेला खाने के बाद भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन, पड़ सकता है पछताना

Foods To Avoid After Having Bitter Gaurd: करेला का सेवन करना आपकी सेहत के लिए कई तरह से लाभदायक होता है. करेला स्वाद में कड़वा होता है लेकिन इसका सेवन करने से कई बीमारियां दूर रहती हैं. वहीं करेला डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है.वहीं करेले का सेवन करने से पेट से जुड़ी समस्याओं कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है. लेकिन क्या आपको पता है कि करेले का सेवन करने के बाद आपको कुछ चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि करेले का सेवन करने के बाद आपको किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

करेला खाने के बाद इन चीजों का न करें सेवन-

दूध-

करेला का सेवन करने के बाद आपको दूध का सेवन भूलर भी नहीं करना चाहिए. इससे आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. करेला खान के हाद दूध पीने से पेट में कब्ज, दर्दसऔर जलन की समस्या भी हो सकती है. वहीं अगर आपको पहले से ही पेट संबंधी समस्या है तो वह समस्या बढ़ सकती है.

मूली-

करेले की सब्जी खाने के बाद आरको मूली या फिर मूली से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.ऐसा करने से आपको शरीर से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.ऐसा इसलिए क्योंकि मूली की तासीर और करेले की तासीर अलग-अलग होती है. जिसकी वजह से आपको एसिडिटी और गले में कफ की शिकायत हो सकती है.इसलिए करेले के बाद मूली का सेवन करने से बचना चाहिए.

दही-

कई लोगों को खाने के साथ दही खाने की आदत होती है. लेकिन अगर आप करेले की सब्जी के साथ दही का सेवन करते हैं तो यह आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं.जी हां अगर आप करेले का सेवन करने के बाद दही का सेवन करते हैं तो आपको स्किन रैशेज की समस्या हो सकती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

