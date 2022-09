Heart Health: हार्ट के मरीजों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए इन चीजों का सेवन, बिगड़ सकती है सेहत

Foods That Are Bad For Heart: स्वस्थ शरीर के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है. डाइट पर ध्यान देना तब और जरूरी हो जाता है जब आप दिल संबंधित परेशानियों से गुजर रहे हों. वहीं हार्ट के मरीजों के लिए गंभीर परिस्थितियों से बचने के लिए हार्ट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए आपको अपनी डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए. बता दें हेल्दी डाइट लेने से आप दिल से जुड़ी बीमारियों से बच सकते हैं. लेकिन हार्ट के मरीजों को कुछ चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि हार्ट से जुड़े मरीजों को किन-किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? चलिए जानते हैं.

नमक -

नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा नमक का सेवन शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. नमक का सेवन करने से शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इतना ही नहीं नमक हार्ट संबंधित परेशानियों को बढ़ा सकता है. ऐसे में अगर आप हार्ट के मरीज हैं तो आपको नमक का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

मैदा-

मैदा शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है. मैदा के सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. जिससे हार्ट अटैक होने का खतरा भी बढ़ जाता है. मैदा को डाइट में बिल्कुल भी न लें. कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंगों तक खून पहुंचाने के रास्ते में जमा हो जाता है. वहीं अगर आप हार्ट के मरीज हैं तो मैदे से बने फूड्स जैसे ब्रेड, बर्गर,चाउमीन, आदि न खाएं.

चाय-कॉफी-

चाय-कॉफी पीना सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है. हार्ट के मरीज को चाय-कॉफी के सेवन से बचना चाहिए. क्योंकि इनके सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है. ये दिल की बीमारियों को बढ़ाता है. इतना ही नहीं हार्ट के मरीज को कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से भी बचना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर