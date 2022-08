High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भूलकर भी न करें ये एक्सरसाइज, गवानी पड़ सकती है जान

High Blood Pressure Patients Should Not Do This Exercise: हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में गलत एक्सरसाइज करने से कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. बता दें बीपी हाई होने से हार्ट अटैक,स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में एक्सरसाइज करते समय ताकत का इस्तेमाल किया जाता है जिससे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. ऐसे में अगर आप हाई बीपी के मरीज हैं तो आपको कुछ एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे हाई ब्लड प्रेसर के मरीजों को कौन-कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? चलिए जानते हैं.

हाई ब्लड प्रेशर के मरीज न करें ये एक्सरसाइज-

तेज दौड़ना-

दौड़ना हेल्थ के लिए फायदेमंद एक्सरसाइज है. लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसे करने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि तेज दौड़ने से आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. जिसके कारण हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए तेज दौड़ने से बचें.

वेट लिफ्टिंग-

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए. इसे करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है.इतना ही नहीं आपकी जान भी जा सकती है.

डेडलिफ्ट-

डेडलिफ्ट में आप फर्श से वजन उठाकर अपनी ताकत को चुनौती दे सकते हैं. लेकिन इसे करना काफी खतरनाक भी हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसको करने से बचना चाहिए.

बेंच प्रेस-

चेस्ट के ऊपर के मसल्स के लिए बेंच प्रेस एक्सरसाइज की जाती है. लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस एक्सरसाइज को करने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए इस एक्सरसाइज को करने से बीपी हाई हो सकता है . इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इसे करने से बचें.

बार्बेल स्क्वॉट-

स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बार्बेल स्क्वॉट एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद मानी जाती है लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अभ्यास नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

