Weight Loss Tips: आप भी वजन घटाने के लिए कर रहे हैं Apple Cider Vinegar का सेवन? इन बातों का जरूर रखें ख्याल

How To Take Apple Cider Vinegar For Weight Loss: वेट लॉल करने लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति फिट रहना चाहता है. वैसे तो आप कई तरह की डिटॉक्स ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं. लेकिन सेब के सिरके यानि Apple Cider Vinegar को वेट लॉस के लिए काफी अच्छा माना जाता है. यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है. इसके अलावा अगर आप इसका रोजाना सेवन करते हैं तो आपको किडनी स्टोन से भी बचाता है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि सेब के सिरके का सेवन कैसे कर सकते हैं? चलिए जानते हैं.

वजन कम करने के लिए इस तरह से करें Apple Cider Vinegar सेवन-

डायलूट करके ही लें-

अगर आप आप वेट लॉस के लिए सेब के सिरके का सेवन कर रहे हैं तो यह सबसे पहला नियम यह है कि जिसे अवश्य ही फॉलो किया जाना चाहिए. सेब का सिरका काफी एसिडिक होता है इसलिए इसमें हमेशा डायलूट करके लेने की ही सलाह दी जाती है. वहीं अगर आप इसे डायरेक्ट लेती हैं तो इससे एसिडिक टूथ इनेमल खराब हो जाएंगे. इसके साथ ही पेट में जलन और एसिडिटी की समस्आ होगी. इसके अलावा Apple Cider Vinegar को हमेसा गुनगुने पानी के साथ ही कन्ज्यूम करें. इसके साथ इसे कभी भी ठंडे पानी में नहीं लेना चाहिए.

मात्रा का ध्यान रखें-

सेब का सिरका सेहत के लिए अच्छा है लेकिन यह बेहद आवश्यक है कि इसको सही मात्रा लिया जाए. ऐसे आप इसे शुरुआत हमेशा कम मात्र से ही करें. करीब 6 दिन के बाद आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं. वहीं आप इसका सेवन सुबह खाली पेट में कर सकते हैं. इसके बाद इसको शाम में लेना.

मील के तुरंत ब न लें-

सेब का सिरका आप किस समय ले रहे हैं यह भी जानना बहुत जरूरी है कुछ लोग इसे खाने के बद लेना पसंद करते हैं. लेकिन उसे भोजन के तुरंत बाद न लें. इससे सिरका ठीक से काम नहीं करेगा. इसके अलवा आपका खाना भी नहीं डाइजेस्ट होगा. इसलिए आप इसे खाना खाने से एक घंटे पहले लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)