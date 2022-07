Cracked Heels: फटी एड़ियों से हैं परेशान? तो छुटकारा पाने के लिए नींबू का इस तरह से करें इस्तेमाल

How to Use Lemon For Cracked Heels: फटी एड़ियां आपके पैरों की खूबसूरती को खराब करने का काम करती हैं.लेकिन फटी एड़ियों के लिए नींबू रामबाण है. इसके इस्तेमाल से आप कुछ ही दिनों में फटी एड़ियो की परेशानी को दूर कर सकते हैं. बता दें नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण फटी एड़ियों की परेशानी को दूर करने में प्रभावी हो सकता है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि फटी एड़ियों पर नींबू का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं.चलिए जानते हैं.

फटी एड़ियों को सही करने के लिए इस तरह से करें नींबू का इस्तेमाल-

अगर आप काफी दिनों से फटी एड़ियों की परेशानी से जूझ रहे हैं तो यह तरीका अपना सकते हैं. इसलिए बस आपको एक नींबू के छोटे से टुकड़े को मोजे में डालकर पहनकर सोने की जरूरत है, रातभर मोजे में मौजूद नींबू आपके पैरों को मॉइश्चराइज कर सकता है. इससे आपके पैरों में नमी बनी रहेगी और पैरों का रूखापन दूर होगा.

नींबू और पेट्रोलियम जेली-

फटी एड़ियों की परेशानी को दूर करने के लिए नींबू और पेट्रोलियम जेली आपके लिए गुणकारी हो सकता है. इन दोनों का मिश्रण आपके पैरों को सॉफ्ट कर सकता है. इसका इस्तेमाल करने के लिए रात में सोने से पहले नींबू और पेट्रोलियम जेली का मिश्रण तैयार कर लें. अब इस मिश्रण को सोने से पहले अपने पैरों पर लगा लें. सुबह उठकर अपने पैरों को धो लें.रोजाना इस तरह से करने से फटी एड़ियों की परेशानी दूर होगी.

सीधेतौर पर एड़ियों में रगड़े नींबू-

रात में सोने से पहले नींबू के रस को अपनी एड़ियों पर रगड़ें. सुबह उठकर अपने पैरों को गर्म या गुनगुने पानी से अच्छी तरह से धो लें. नियमित रूप से ऐसा करने से आपके पैरों की खूबसूरत बढ़ेगी. साथ ही यह फटी एड़ियों की परेशानी को दूर कर सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

