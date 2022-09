Improve Sleep Quality: आपको भी नहीं आती है रात में नींद? तो लाइफस्टाइल में करें ये बदलाव, बिस्तर पर लेटते ही आएगी नींद

Lifestyle Changes For Better Sleep: आजकल भागदौड़ भरी लाइफ में ज्यादातर लोग रात में नींद न आने से परेशान हैं. बार-बार आंख खुल जाना, नींद के समय बेचैनी होना जैसी कई समस्याएं लोगों की परेशानी का कारण बनी हैं. वहीं रात में नींद न आना आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है. जी हां अच्छी नींद आपकी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. अगर आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं तो इससे आप पूरे दिन थका हुआ महसूस करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है नींद न आने के पीछे आपकी कुछ आदतें जिम्मेदार हो सकती हैं.ऐसे में आपको हम यहां बताएंगे कि रात में नींद न आने पर आपको अपनी लाइफ में क्या बदलाव करने चाहिए? चलिए जानते हैं.

अच्छी नींद के लिए लाइफस्टाइल में करें ये बदलाव-

सुबह कुछ समय धूप में बिताएं-

अच्छी नींद के लिए कोशिश करें कि आप अपने दिन की शुरुआत कुछ समय धूप में बिताकर करें. ऐसा करने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ावा मिलता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है. इसलिए अगर आप भी रात में नींद न आने की समस्या से परेशान हैं तो आप कुछ समय धूप में बिताएं.

पैरों की घी से मलिश करें-

अगर रात आपको रात में नींद नहीं आती है तो आप सोने से 30 मिनट पहले अपने पैरों की गुनगुने घी से मालिश करें. ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाने में मदद मिलती है.और आपको रात में नींद भी अच्छी आती है.

डिनर में प्रोटीन रिच फूड्स खाएं-

प्रोटीन रिच फूड्स नींद की गुणवत्ता को सुधारने का काम करते हैं. इनका सेवन करने से बॉडी में अच्छी नींद को बढ़ावा देने वाले हार्मोन्स पैदा होते हैं और आपको रात में अच्छी नींद आती है.

शाम के बाद चाय-कॉफी न पिएं-

चाय या कॉफी में कैफीन होती है. जो आपकी नींद को खराब करने का काम करते हैं और बॉडी में बेचैनी पैदा करते हैं इसलिए शाम के बाद चाय या कॉफी न पिएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

