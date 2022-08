Turmeric Milk: इन लोगों को भूलकर भी नहीं पीना चाहिए हल्दी वाला दूध, हो सकते हैं बड़े नुकसान

Who Should Not Drink Turmeric Milk: बचपन से ही हमको बताया जाता है कि ज्यादा थकान महसूस होने पर आप हल्दी वाला दूध पी लें. ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी वाला दूध का सेवन करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. बता दें दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, जैसे विटामिन पाए जाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि सभी के हल्दी वाला दूध कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे के किन लोगों को हल्दी वाला दूध पीने से बचना चाहिए? चलिए जानते हैं.

इन लोगों को नहीं पीना चाहिए हल्दी वाला दूध-

किडनी रोगी-

अगर आप किडनी से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आपको हल्दी वाला दूध पीने से बचना चाहिए. क्योंकि हल्दी में ऑक्सालेट होता है जो किडनी से जुड़ी बीमारियों को ट्रिगर करने का काम करता है.और आपको गंभीर परेशानी हो सकती है.

लो ब्लड शुगर रोगी-

हल्दी वाले दूध का सेवन लो ब्लड शुगर के मरीजों को नहीं करना चाहिए.क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन होता है जिससे ब्लड शुगर लेवल और कम हो सकता है. इसलिए लो ब्लड प्रेशर वाले रोगियों की दिक्कत और बढ़ सकती है.

खराब पाचन वाले लोग-

अगर आपको पाचन संबंधी कोई दिक्कत है जैसे पेट में गैस, सूजन, सीने में जलन आदि तो आपको हल्दी वाले दूध का सेवन करने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप हल्दी वाला दूध पीने से आपकी दिक्कत बढ़ सकती है.

खून की कमी वाले लोग-

हल्दी वाले दूध का सेवन करने से शरीर में आयरन का अवशोषण बाधित होता है. जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन का सतर हीं बढ़ता है. वहीं ऐसे में अगर आप खून की कमी से जूझ रहे हैं तो आपको हल्दी वाले दूध का सेवन भूलकर भी न करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)