Diabetes: आप भी हैं डायबिटीज के मरीज? इन रूट वेजिटेबल्स को डाइट में करें शामिल,ब्लड शुगर लेवल रहेगा कंट्रोल

How To Control Diabetes In Winter: सर्दियों का मौसम चल रहा है. इस मौसम में आपको अपने ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत होती है.वहीं इस मौसम में अलग-अलग तरह के वायरस के संक्रमण का भी खतरा रहता है. वहीं सर्दियों के मौसम में डायबिटीज के मरीजों की भी परेशानी बढ़ जाती है. इसलिए इस मौसम में आपको अपनी डाइट पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. ऐसे में डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट में कुछ सब्जियों को जोड़ सकते हैं. ऐसा करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. जी हां सर्दी के मौसम में कई ऐसी सब्जियां भी आती है जिनका सेवन करना डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है.चलिए हम यहां आपको बताएंगे के डायबिटीज के मरीज किन रूट वेजिटेबल्स का सेवन कर सकते हैं?

डायबिटीज के मरीज करें इन रूट वेजिटेबल्स का सेवन-

शलजम (Turnip)-

शलजम एक ऐसी सब्जी है जिसमें कार्ब की मात्रा बहुत कम होती है.इसके साथ ही यह पानी से भी भरपूर होती है. जिसकी वजह से ब्लड शुगर की मात्रा को कम करने में मदद मिलती है और कोलेस्ट्रॉल भी घटता है.इसलिए अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो डाइट में शलजम को जरूर शामिल करें.

चुकंदर (Beetroot)-

डायबिटीज के मरीजों के लिए चुकंदर बहुत फायदेमंद होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बीटालेन और नियो बीटानिन पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

गाजर (Carrot)-

सर्दियों के मौसम में गाजर बाजार में सबसे ज्यादा मिलने वाली सब्जी है. इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसका सेवन सब्जी, सलाद और जूस के रूप में किया जा सकता है.

मूली (Raddish)-

मूली में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से यह ब्लड शुगर कंट्रोल में करने में मदद करती है. इसलिए अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आप रोजाना मूली का सेवन कर सकते हैं.

