Health Tips: अकेले खाना खाने से हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, सेहत पर पड़ता ये असर

Eating Alone Can Also Be Dangerous: खाना बॉडी को मजबूत बनाने के लिए खाया जाता है. लेकिन कभी-कभी खाना ही बीमारियों का कारण बन जाता है. जी हां जो लोग अकेले खाना खाते हैं वे थोड़ा सचेत हो जाएं. ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले खाना खाने से कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं. अकेले खाना खाने से हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. वहीं अगर आप किसी के साथ खाना शेयर करके खाते हैं तो इससे आपका मन हमेशा खुश रहता है और इसके आपको कई हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं. वहीं अगर आप अकेले खाना खाते हैं तो आपको मानसिक रोग भी हो सकता है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि अकेले खाना खाने के क्या नुकसान होते हैं ?

अकेले खाना खाने के नुकसान-

बढ़ सकता है हार्ट से जुड़ी बीमारियों (heart diseases) का खतरा-

अकेले खाना खाने से हार्ट से जुड़ी बीमारिओं का खतरा बढ़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले खाना खाने से एनजाइम होने की संभावना 3 गुना अधिक होती है. एनजाइन कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक लक्षण है जिससे हार्ट में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है.इसलिए अकेले खाना खाने के बजाए फैमिली और दोस्तों से साथ खाना खाएं.

डिप्रेशन (depression) के शिकार-

अकेले खाना खाने से डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा अकेले खाना खाने से और किसी से बात न करना आपको अकेलापन महसूस कराता है. जो धीरे-धीरे डिप्रेशन का रू ले लेता है. वहीं डिप्रेशन होने पर मानसिक बीमारी भी हो सकती है.

मोटापे (Obesity) के शिकार

शरीर को फिट रखने के लिए कम कैलोरी का सेवन किया जाना चाहिए. लेकिन जब आप अकेले खाना खाते हैं तो लोग अधिक कैलोी का सेवन कर जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले खाना खानेसे आप जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं. जिससे आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं. इतना ही नहीं डायबिटीज औप बीपी हाई की शिकायत भी हो सकती है. इसलिए जहां भी हो परिवार और दोस्तों के साथ ही खाना खाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)