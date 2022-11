Ajwain Powder: नींद न आने से हैं परेशान? रोज रात में गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं अजवाइन का पाउडर, मिलेंगे ये फायदे

Benefits Of Eating Ajwain At Night: अजवाइन का सेवन सर्दी के मौसम में करना बहुत फायदेमंद माना जाता है.इसलिए गर्मियों की तुलना में सर्दी में इसका उपयोग अधिक किया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अजवाइन की तासीर गर्म होती है. ऐसे में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको सर्दी,जुकाम और गले दर्द (cold, flu and sore throat)जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है.लेकिन आपको अजवाइन का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.चलिए हम हम यहां आपको बताएंगे कि अजवाइन का पानी पीने के क्या फायदे हैं?

गुनगुने पानी में अजवाइन का पाउडर मिलाकर पीने के फायदे-

पेट की समस्याओं में मिलती है राहत-

रोजाना रात को गुनगुने पानी में अजवाइन का पाउडर मिलाकर पीने से आपको पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है. जी हां अगर आप गैस, और अपच से परेशान हैं तो आप रोजाना अजवाइन का पाउडर मिलाकर पी सकते हैं. ऐसा करने से पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं.

भूख बढ़ाए-

कई लोगों को भूख न लगाने की दिक्कत होती है. ऐसे में आप अजवाइन का पाउडर पानी में मिलाकर पी सकते हैं. वहीं अगर आपको भूख नहीं लगती है तो भी आप रात को अजवाइन का पाउडर खा सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि रोजाना रात को अजवाइन का पाउडर खाने से आपकी भूख बढ़ सकती है.

अच्छी नींद-

आजकल ज्यादातर लोग नींद ना आने से परेशान हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग तनाव, चिंता से परेशान रहते हैं जिसकी वजह से उनको नींद ना आने की दिक्कत होती है. ऐसे में अगर आपको भी रात में अच्छी नींद नहीं आती है तो आप पानी में अजवाइन पाउडर मिलाकर पी सकते हैं. ऐसा करने से मस्तिषिक शांत रहता है और आपको रातभर अच्छी नींद आती है.

इस तरह से पिएं अजवाइन पानी-

अजवाइन का पानी पीने के लिए एक गिलास में गुनगुना पानी लें.इसके बाद इसमें एक चम्मच अजवाइन का पाउडर डालें. अब इ पानी को रात में सोने से पहले पी लें ऐसा आप रोजाना रात में कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

