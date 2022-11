Coriander Water: रोजाना पिएं धनिया का पानी, घर बैठे-बैठे इन बीमारियों से मिलेगा छुटकारा

Coriander Water Health Benefits: धनिए का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है. वैसे तो यह खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है. लेकिन इसकी महक और स्वाद ही इसे खास बनाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि धनिया आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. जी हां अगर आप रोजाना धनिया के पानी का सेवन करते हैं तो आप कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. इससे स्किन और बालों से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं. ऐसा इसिलए क्योंकि धनिए का पानी एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी (Antimicrobial and anti-inflammatory) गुणों से भरपूर होता है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि धनिए का पानी पीने के क्या फायदे होते हैं?

धनिए का पानी पीने के लाभ-

चिंता और तनाव (Anxiety and stress)-

धनिया को दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. वहीं अगर आप रोजाना धनिया का पानी पते हैं तो ये पेट में होने वाली सभी समस्याओं और तनाव पैदा करने वाली नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों को भी दूर करता है.इसलिए अगर आप भी हमेशा चिंता में रहते हैं तो आप धनिया का पानी पी सकते हैं.

स्किन और बालों (skin and hair) के लिए लाभदायक-

धनिया में आयरन और एंटी-फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुम होते हैं जो हमारी स्किन को मुंहासों से लड़ने में मदद करते हैं और उसे चमकदार बनाते हैं. बता दें ये विटामिनों से भरपूर होने की वजह से बालों को स्वस्थ रखने और उनके विकास में भी मदद करता है. जी रोजाना धनिया का पीने से बालों का झड़ना और डैड्रफ की समस्या दूर होती है.

ऐसे बनाएं धनिया का पानी-

धनिया का पानी बनाने के लिए आपको दो कप सादे पानी में एक चम्मच धनिया के ही बीजों को उबालना है. इसके बाद इस पानी को आधा होने तक उबलने देना है. इसके बाद जब पानी आधा हो जाए तो इसे गैस से उताकर छान लें और एक कप में भर लें और सुबह खाली पे पिएं.

