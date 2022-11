Health Tips: सर्दियों में जरूर खाएं ये चीजें, बॉडी रहेगी हमेशा गर्म

Food To Keep Your Body Warm in Winters: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है. वहीं धीरे-धीरे ये ठंड बढ़ने वाली है. ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊनी कपड़े पहनने के बाद भी ठंड सहन नहीं कर पाते हैं. ऐसे लोगों को अपना खास ख्याल रखना चाहिए. इसलिए डायट में उन चीजों को शामिल करें जो बॉडी को गर्म रखने में मदद करें. चलिए आज हम यहां आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनका सेवन करने से आपकी बॉडी सर्दियों में भी अंदर से गर्म रहेगी.

बॉडी को गर्म करने के लिए सर्दियों में इन चीजों का करें सेवन-

अदरक की चाय पिएं (drink ginger tea)-

ठंड के दिनों में अदरक की चाय आपको अंदर से गर्मी का एहसास कराती है.वहीं ये पाचन के लिए भी अच्छी मानी जाती है. वहीं यह आपकी बॉडी को अंदर से गर्म भी रखती है.इसलिए सर्दियों में अदरक की चाय को जरूर पिएं.

शकरकंदी (sweet potato)-

शकरकंदी सर्दियों में बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि शकरकंदी को पचाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है. जिससे आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है. वहीं इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, और पोटेशियम की मात्रा होती है जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसकी ये आंखों के लिए भी अaच्छा होता है.

केला (banana)-

केले में विटामिन बी और मैग्नीशियम होता है जो आपके मूड को बूस्ट करने का काम करता है वहीं अगर आप केला रोजाना खाते हैं तो इससे आपका शरीर अदंर से गर्म रहता है.

कॉफी (coffee)-

कॉफी में मौजूद कैफीन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. जिससे आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कैफीन की अधिक मात्रा होती है.

ड्राई फूड्स (dry fruits)-

अगर सर्दियों में आप सुबह ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी अंदर से गर्म रहती है और आपको सर्दी नहीं लगती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

