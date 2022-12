Diabetes: डायबिटीज होने पर शरीर में हो सकती हैं ये दिक्कतें, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

What Happens In Sugar Disease: डायबिटीज की बीमारी बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है.डायबिटीज के कई कारण होते हैं. वहीं बता दें जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज रोग होता है तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ गया है. वहीं डायबिटीज होने पर व्यक्ति को कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे इसलिए क्योंकि खराब ब्लड शुगर का स्तर शरीर में कई अंगों को प्रभावित करता है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि डायबिटीज होने पर क्या समस्याएं हो सकती हैं?

डायबिटीज होने पर शरीर में हो सकती हैं ये दिक्कतें-

किडनी में दिक्कत-

डायबिटीज के मरीजों को किडनी से जुड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि खराब ब्लड शुगर का स्तर किडनी को भी प्रभावित कर सकता है.इसलिए अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो उसे नजरअंदाज न करें.

आंखों से जुड़ी दिक्कत-

डायबिटीज का आंखों पर बुरी तरह से असर पड़ता है. जी हां डायबिटीज होने पर आंखों में सूजन हो सकती है. इतना ही नहीं डायबिटीज आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है.

बार-बार इंफेक्शन होना-

डायबिटीज में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है. इसकी वजह से डायबिटीज में लोगों को इंफेक्शन का सामना करना पड़ता है. वहीं डायबिटीज मरीजों में नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है.

सेंट्रल नर्वस सिस्टम-

डायबिटीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि डायबिटीज नसों को नुकसान पहुंचा सकता है. इस स्थिति में आप चोट के प्रति अधिक संवेदनशील बन सकते है. वहीं डायबिटीज होने पर नसों में जलन या दर्द का अनुभव हो सकता है. यानी डायबिटीज में नसोों से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं.

घाव भरने में देरी-

डायबिटीज के मरीजों में घाव भरना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐस इसलिए क्योंकि डायबिटीज की वजह से रक्त का प्रवाह खराब हो जाता है और घाव भरने में समय लगता है.

