Diabetes: डायबिटीज के मरीज शुगर लेवल रखें कंट्रोल, नहीं तो हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां

How Does Diabetes Affect Your Body:डायबिटीज से आज हर दूसरा व्यक्ति जूझ रहा है.शरीर में बढ़े हुए शुगर लेवल को डायबिटीज कहते हैं. डायबिटीज होने पर आपको अधिक प्यास,पसीना आना, बार-बार पेशाब आना जैसी समस्या होने लगती है. वहीं अगर आप डायबिटीज (Diabetes)को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो आपको गंभीर बीमारियां भी हो सकती है. डायबिटीज से किडनी, लिवर और दिल (kidney, liver and heart) समेत शरीर के कई अंगों को प्रभावित होते हैं.ऐसे में चलिए जानते हैं कि डायबिटीज (Diabetes)को कंट्रोल में रखना क्यों जरूरी है और डायबिटीज होने पर आपको कौन सी बीमारियां घेर सकती हैं?

डायबिटीज के मरीज को घेर सकती हैं ये बीमारियां-

किडनी (kidney) की बीमारी-

डायबिटीज किडनी (kidney) पर भी असर डालती है. डायबिटीज में किडनी फेलियर का कारण बन सकता है.बता दें जब डायबिटीज (Diabetes) के कारण किसी व्यक्ति को किडनी की बीमारी होती है को उसके पैरों में सूजन जैसे लक्षण दिखते हैं. इसलिए अगर आप किडनी को स्व्थ रखना चाहते हैं तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें.

नसों से जुड़ी समस्याएं-

डायबिटीज(Diabetes) शरीर की नसों को भी खराब कर सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि डायबिटीज (Diabetes)की वजह से ब्लड शुगर लेवल (blood sugar level) हाई होता है तो नसों (nerves) को नुकसान पहुंच सकता है. इस दौरान पैरों में दर्द,जलन महसूस हो सकती है.

मसूड़ों की बीमारी-

हाई ब्लड शुगर लेवल मसूड़ों ( gums) की बीमारियों का भी खतरा बढ़ाता है. इस दौरान मसूड़े लाल हो सकते हैं और सूजन महसूस हो सकती है.इतना नहीं ब्लड शुगर लेवल (blood sugar level) बढ़ने पर मसूड़ों से खून भी आ सकता है.

आंखों की दिक्कत-

डायबिटीज न सिर्फ हृदय को प्रभावित करता है बल्कि आंखों (eyes) से जुड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकता है.जब किसी व्यक्ति में लंबे समय तक ब्ल शुगर लेवल हाई रहता है तो उसे आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. बता दें डायबिटीज (Diabetes) की वजह से आपको मोतियाबिंद जैसी समस्या भी हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)