Health Tips: इन चीजों को खाने के बाद गलती से भी न पिएं दूध, हो सकती है दिक्कत

Do Not Drink Milk After Eating These Things: बहुत से लोग बिना सोचे-समझे कुछ भी खा लेते हैं.इसका असर उनकी हेल्थ पर पड़ता है.लेकिन कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसका कॉम्बिनेशन (combination) शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसी ही एक चीज है दूध. बता दें दूध पीने के बाद कुछ चीजों का सेवन भूलकर भी नही करना चाहिए. ऐसा करना आपको दिक्कत में डाल सकता है, ऐसे में चलिए हम आपको बताएंगे कि आपको दूध पीने के बाद किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए?

दूध पीने के बाद न करें इन चीजों का सेवन

नींबू (Lemon)-

दूध पीने के तुरंत बाद नींबू का सेवन न करें इससे पाचन से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है. अगर आप दूध पीने के तुरंत बाद नींबू से तैयार किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो इससे आपको गैस की समस्या हो सकती है.इसलिए नींबू से बनी चीज खाने के बाद दूध न पिएं.

मूली (Raddish)

दूध पीने के तुरंत बाद मूली का भी सेवन नहीं करना चाहिए. इससे पाचन और स्किन की परेशानी बढ़ सकती है. इसलिए दूध पीने के बाद भूलकर भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए.

मछली (Fish)-

दूध पीने से पहले या बाद में मछली का सेवन नहीं करना चाहिए. मछली का सेवन करने से स्किन से जुड़ी परेशानी हो सकती है.दूध पीने के बाद मछली खाने से आपका पाचन भी गड़बड़ा सकता है.इसलिए दूध पीने के बाद मछली का सेवन न करें

सिट्रिक फल (citric fruit)-

दूध पीने के तुरंत बाद सिट्रिक फल का सेवन न करें. दूध पीने के तुरंत बाद खट्टे फलों के सेवन से कैल्शियम फलों में मौजूद एंजाइम को सोख लेता है. इससे आपके शरीर को पोषण भी नहीं मिल पाता है. बता दें दूध पीने के बाद संतरा, पाइनएप्पल, जैसे फलों का सेवन न करेे

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

