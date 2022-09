Health Tips: पपीते के साथ भूलकर भी ना खाएं ये फूड्स, सेहत को पहुंच सकता है बड़ा नुकसान

Do Not Eat These Foods With Papaya: पपीता एक ऐसा फल है जो ज्यादातर सभी को पसंद होता है. वहीं यह एक फल ऐसा है तो पूरे साल आसानी से मिल जाता है और इसमें कई तरह पोषक तत्व होते हैं. इसलिए यह सेहत के लिए कई तरह से लाभदायक होता है. पपीते में एंटीऑक्सिडिंट के साथ-साथ विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाए जाते हैं.वैसे तो पपीते का सेवन करना हर तरीके से फायदेमंद होता है लेकिन इसे खाने का भी एक तरीका होता है. जी हां कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ भूलकर भी पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि पपीते का सेवन किन चीजों के साथ नहीं करना चाहिए?

पपीते के साथ न करें इन चीजों का सेवन-

पपीता और संतरा-

वैसे तो फल सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं लेकिन कुछ फलों को एक साथ नहीं खाना चाहिए. वहीं पपीते और संतरे का कॉम्बिनेशन के साथ भी ऐसा ही है. जी हां संतरे का सेवन पपीते के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि संतरा खट्टा होता है औप पपीता एक मीठा फल होता है. दोनों एक दूसरे से विपरीच हैं जिसकी वजह से आपको डायरिया और अपच की समस्या हो सकती है. इसलिए इनका सेवन एक साथ करने से बचें.

पपीता और नींबू-

बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह पपीते की चाट बनाकर खाते हैं. इसमें वो नींबू का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए. क्यों पपीते के साथ नींबू का सेवन करने से आपको रक्त संबंधी की समस्या हो सकती है. जी हां इन दोनों का सेवन एक साथ करने से आप एनीमिया के शिकार भी हो सकते हैं.इसलिए ध्यान रखें और एक साथ इनका सेवन ना करें.

पपीता और दही-

पपीते के साथ भूलकर भी दही नहीं खाना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि पपीता गर्म होता है और दही ठंडा. इसलिए इनका एक साथ सेवन करने से आप सर्दी, जुकाम,और बॉडी में दर्द की समस्या के शिकार हो सकते हैं.

