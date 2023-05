Acid Causing Food: रात में सोने से पहले गलती से भी न खाएं ये चीज, पड़ सकते हैं लेने के देने

Do Not Eat Before Sleeping: नींद लेना सभी के लिए बहुत जरूरी होती है. अगर आप अच्छी तरह से सोते हैं तो आपका दिन भी अच्छा गुजरता है. लेकिन कई लोग अपनी नींद को बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे सोने से पहले गलत खाने की वजह से पेट समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं. इसलिए अगर आप एक अच्छी नींद पाना चाहते हैं तो आपको नींद से पहले कुछ चीजों से दूर रहना चाहिए. आइए जानते हैं ऐसे ही 8 चीजों के बारे में जो नींद से पहले खाने से पेट समस्याओं को बढ़ावा देते हैं:

सोने से पहले न खाएं ये चीजें-

मीठा - सोने से पहले मीठा खाना एसिडिटी को बढ़ा सकता है. इसलिए सोने से कम से कम 2 घंटे पहले मीठा खाना बंद कर दें. मसालेदार खाना तीखे और मसालेदार खाद्य पदार्थ सोने से पहले नहीं खाने चाहिए.इससे आपको अपच, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. चॉकलेट चॉकलेट में कैफीन होता है जो आपके नींद को खराब कर सकता है. सोने से कम से कम 2 घंटे पहले चॉकलेट खाना बंद कर दें. टमाटर: टमाटर में एसिडिटी वाले तत्व होते हैं जो आपको अपच और एसिडिटी की समस अल्कोहल - अल्कोहल का सेवन आपकी नींद को बुरा प्रभाव डालता है और आपको उत्तेजित करता है. अधिक अल्कोहल की मात्रा आपकी नींद को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है. इसलिए अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो आपको नींद से पहले अल्कोहल वाली चीजें खाना नहीं चाहिए. चाय - चाय में कैफीन की मात्रा होती है जो आपकी नींद को बुरा प्रभाव डालती है. मक्खन वाला खाना: मक्खन के उच्च मूल्यवान वसा सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है. इसलिए, अगर आप नींद से पहले मक्खन वाली चीजें खाएंगे तो इससे आपको पेट में अपच का सामना करना पड़ सकता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)