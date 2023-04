Health Tips: गर्मियों के मौसम में इन फूड्स को भूलकर भी न खाएं, पड़ सकता है पछताना

Foods To Avoid In The Summer: गर्मियों का मौसम चल रहा है. ऐसे में अगर आप सही डाइट नहीं लेंगे तो आपकी सेहत बिगड़ सकती हैं. जी हां गर्मियों को मौसम में लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपको अपना खास ध्यान रखना चाहिए. बता दें गर्मियों में गलत डाइट लेने से हाजमा खराब हो सकता है.इतना ही नहीं आपको उल्टी, पेट दर्द जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है.इसलिए लोगों को गर्मी के मौसम में ज्यादा पानी पीना चाहिए.लेकिन क्या आपको पता है कि गर्मी के मौसम में आपको कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि गर्मी के मौसम में आपको किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए?

गर्मी के मौसम में न खाएं ये चीजें-

मिर्च मसालो से बनाए दूरी-

गर्मी के मौसम में लोगों को मिर्च मसालों को कम कर देना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि सूखे मलाले, गरम मसाला आपकी बॉडी में गर्मी को बढ़ा सकता है जिसकी वजह से आपको कई समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है. इसलिए गर्मी के मौसम में आपको कम मसाले वाला ही भोजन करना चाहिए. बता दें अधिक मसाले का खाना खाने से आपके चेहरे पर मुहांसों की भी समस्या हो सकती है इसलिए इसका सेवन करने से बचना चाहिए.

चाय-कॉफी से बनाएं दूरी-

गर्मी के मौसम में चाय-कॉफी का सेवन कम करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इनका सेवन करने से शरीर की गर्मी को बढ़ाने का काम करता है. इसलिए गर्मी में चाय या कॉफी पीने की बजाय गन्ने का जूस, नारियल का पानी पीना चाहिए.

अचार से बनाएं दूरी-

लोगों को अचार खाना बहुत पसंद होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अचार का सेवन करने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि अचार आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अचार में सोडियम की मात्रा होती है जो आपकी पेट में अपच, पेट दर्द का कारण बन सकता है. इसलिए अचार का सेवन करने से बचें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे.