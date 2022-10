Health Tips: मुंह की बदबू से हैं परेशान? तो छुटकारा पाने के लिए करें ये आसान सा काम

Tips To get Rid of Bad Breath: मुंह से बदबू आना कई लोगों की समस्या होती है. लेकिन इसके होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि डेंटल हाइजीन मेंटेन ना रखना खाने के बाद ब्रश ना करना. ऐसी स्मेल किसी को भी कहीं भी शर्मिंदा कर सकती है. इससे छुटकारा पाना बेहद जरूरी हो जाता है.ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप इस परेशानी को दूर कर सकते हैं. चलिए जानते हैं.

इस तरह पाएं मुंह की बदबू से छुटकारा

खाने के बाद ब्रश

सिर्फ सुबह के समय ब्रश करना काफी नहीं है, मुंह की बदबू से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको रात के खाने के बाद भी ब्रश जरूर करना चाहिए. जब रात के खाने के बाद ब्रश नहीं करेंगे तो उस समय मुंह में बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं जो मुंह की बदबू का कारण बनते हैं. दिन में कम से कम 2 बार फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से ब्रश करें. खासकर भोजन के बाद, इससे आपको मुंह की बदबू से राहत जरूर मिलेगी.

माउथवॉश (mouthwash) है जरूरी

अगर आपके मुंह से बदबू आती है रही है तो इसका कारण दातों में बैक्टीरिया हो सकता है.इसलिए इस समस्या से बचने के लिए माउथवॉश का इस्तेमाल करना चाहिए. माउथवॉश मुंह के बैक्टीरिया को कम करता है. माउथवॉश के रूप में गर्म पानी में नमक मिलाकर भी कुल्ला किया जा सकता है.ऐसा करने से दांतों और मसूड़ों के इंफेक्शन से बचा जाता है

जीभ की सफाई

दांतों की सफाई के साथ-साथ जरूरी होता है. जीभ की सफाई करना क्योंकि गंदी जीभ में कई बैक्टीरिया जन्म ले सकते हैं. मुंह की बदबू का कारण भी यही बनते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)