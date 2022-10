Heart Health: दिल से जुड़े रोग रहेंगे कोसों दूर, बस रोजाना करें ये काम

Tips To Keep Heart Healthy: भागदौड़ वाली जिंदगी में लोगों की खराब खानपान की आदतें उन्हें दिल की बीमारी का शिकार बना रहीं हैं.दिल हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है. इसके ऊपर पूरी बॉडी को सही से चलाने की जिम्मेदारी होती है. लेकिन अनजाने हम छोटी-छोटी गलतियां (mistakes) कर देते हैं जिससे हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है. हम सभी अपनी डेली लाइफ में कई ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी होती हैं. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने दिल और बॉडी का ख्याल रख सकते हैं?

दिल को हेल्दी रखने के लिए इन बातो का रखें ध्यान-

लो कैलोरी वाला खाना खाएं-

हाई कैलोरी और सोडियम (High Calorie and Sodium) वाले फूड्स से दूरी बना लेनी चाहिए. ये मोटापा,डायबिटीज और दिल के रोग (Obesity, diabetes and heart disease) समेत कई बीमारियों को दावत देता है. अगर आप इन बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो इन्हें कम से कम खाएं.

प्लेट में सब्जियों और फलों को जगह दें-

सब्जियां और फल (vegetables and fruits) शरीर के लिए विटामिन और खनिजों के अच्छे स्त्रोत हैं. सब्जियों और फलों में कैलोरी (calories) कम होती है और फाइबर (fiber) ज्यादा होता है. सब्जियां, फल और प्लांट्स फूड (Fruits and Plants Food) हृदय रोग को रोकने में मददगार हैं. इसलिए आप अपनी डाइट में हरी सब्जियों (green vegetables) को शामिल जरूर करें.

साबुत अनाज-

साबुत अनाज (Whole grains) में फाइबर (fiber) और ढेरों पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं. इसलिए आप प्रॉसेस्ड फूड (processed food) की जगह डाइट में साबुत अनाज को शामिल करें.

नमक पर काबू करें-

अगर आपको भी खाने में ज्यादा नमक (salt) लगता है तो सावधान हो जाएं क्योंकि ज्यादा नमक आपको हाई ब्लड प्रेशर (high blood pressure) का मरीज बना सकता है जो हृदय रोग का जोखिम बढ़ाता है. नमक को सीमित करके आप अपने दिल को बीमारियों से दूर रख सकते हैं.

