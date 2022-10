Health Tips: सोने से पहले जरूर करें ये काम, बिस्तर पर लेटते ही आ जाएगी नींद

Do This Work For Good Sleep: आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह उठने के बाद अच्छा महसूस नहीं करते हैं. साल में एक या दो बार ऐसा होता है तो ठीक है लेकिन अगर आपको रोजाना रात में नींद नहीं आती है और आप घंटों-घंटों तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं तो आपको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए नींद न आना आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है. इसलिए आपको अपने लाइफस्टाइल और खानपान पर ध्यान जरूर देना चाहिए. इसक अलावा आप कुछ तरीके भी अपना सकते हैं जिससे आपको बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाए. चलिए हम यहां आपको ऐसे कुछ काम बताएंगे जिनको अपनाने से आपको बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाएगी.

अच्छी नींद के लिए सोने से पहले करें ये काम-

खाने के ठीक बाद न सोएं-

अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर सोने चले जाते हैं तो यह आपके लिए सही नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे खाना पचने में दिक्कत आती है और आपको रात में नींद भी नहीं आती है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रात में आपको अच्छी नींद आये तो आप सोने से 4 घंटे पहले खाना खाएं और रात में पानी पीकर सोएं. ऐसा करने से आपको अच्छी नींद आएगी.

सोने से पहले नहा लें-

अगर आपको रात में नींद नहीं आती है तो आप एक आसान तरीका अपना सकते हैं वो है नहाना. हमेशा सोने से पहले नहाएं. इससे काफी फर्क पड़ता है.रात में नहाने के लिए आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा करने से आपको अच्छी नींद आयेगी. बता दें नहाने से सिर्फ शरीर की गंदगी ही साफ नहीं होती है बल्कि थकान के समय नहाने से थकान भी दूर होती है.

सोने से पहले एक दीया जलाएं-

जहां आप कमरे में सोते हैं वहां एक तेल का दीया जलाएं इससे आपको अच्छी नींद आएगी. आपा चाहें तो सोने से पहले मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)