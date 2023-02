Weight Loss Tips: वजन कम करने के लिए पिएं ये खास जूस, 7 दिन में पतली होगी कमर

How To Use Aloe Vera And Amla Juice For Weight Loss: आज के समय में ज्यादातर लोग अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसकी वजह से लोग मोटापे के शिकार होने लगते हैं.वहीं लोग मोटापे से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं लेकिन कुछ लोगों पर इन सब चीजों का भी कोई असर नहीं पड़ता है. वैसे तो मार्केट में वजन कम करने के लिए तमाम तरह के प्रोडक्ट मौजूद है लेकिन इनका सेवन करने से आपकी सेहत बिगाड़ सकती है. मोटापे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं. जी हां आंवले और एवोवेरा का जूस पीकर आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना वजन कम कर सकते हैं?

वजन कम करे के पिएं ये जूस-

आंवला और एलोवेरा जूस पीने के फायदे-

एलोवेरा और आंवला का जूस नासिक वजन करने में फायदेमंद होता है. वहीं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियों को भी दूर करने में मदद करता है. इसके अलावा शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी एलोवेरा और आंवला का जूस मददगार साबित होता है. इसके अलावा लिवर और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी एलोवेरा और आंवला का फायदेमंद होता है.

वजन कम करने के लिए इस तरह पिएं आंवला और एलोवेरा का जूस-

वजन वजन कम करने के लिए एलोवेरा और आंवला का जूस का सेवन कई तरीके से किया जा सकता है. इसका सेवन सुबह खाली पेट करना ज्यादा फायदेमंद होता है. आंवला और एलोवेरा जूस पीने से आप का पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और कई फायदे मिलते हैं. इसका सेवन करने के लिए आप रोजाना दो चम्मच एलोवेरा और आंवला जूस एक साथ एक गिलास पानी में मिलाकर पी सकते हैं ऐसा करने से आपका वजन आसानी से कम हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)