Cholestrol: हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से हैं परेशान? इस जूस का रोजाना करें सेवन,रहेंगे हमेशा फिट

Which Juice Is Best In High Cholesterol Problems: हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से आज के समय में ज्यादातर लोग परेशान हैं. यह एक ऐसी समस्या है जो खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट की वजह होती है. कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है. इसके बढ़ने से कई तरह की गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है. वहीं अगर समय रहते कोलेस्ट्रॉल की समस्या पर ध्यान न दिया जाए तो इसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी दिक्कत हो सकती है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचने के लिए आपको किन जूस का रोजना सेवन करना चाहिए?

हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए अपनाएं ये तरीके-

टमाटर का जूस-

टमाटर का इस्तेमाल सब्जियों में भरपूर किया जाता है. वहीं टमाटर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है. इसमें विटामिन सी, लाइकोपीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसलिए रोजाना टमाटर का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कों कंट्रोल किया जा सकता है.इतना ही नहीं बढ़ते वजन को कम करने में मदद मिलती है.

अनार और आंवले का जूस-

अनार हमारे खून को बढ़ाता है जबकि आंवला हमारी आंखों की रोशनी और बालों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है. आंवले और अनार को मिक्स करके जूस पिया जा तो इससे कोलेस्ट्रॉल की समस्या कम होती है. इसलिए इसका सेवन रोजाना कर सकते हैं.

ओट्स से बने जूस-

अगर आप कोलेस्ट्रॉल की समस्या का सामना कर रहे हैं तो ओट्स खाना आपके लिए फायदेमंद होता है. अगर आप ओट्स के जूस का सेवन करते हैं तो इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट और भई जल्दी दिखाई देगा, इससे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

पंपकिन, एवोकाडो के साथ केले का जूस-

अगर आप फाइबर युक्त चीजों का सेवन करते हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल की समस्या को रोकने में मदद मिलेगी. वहीं पंपकिन, एवोकाडो और केला इन तीजों में ही फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर