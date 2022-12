Cold,Cough In Winter: ठंड के मौसम में आपको भी हो रहा है बार-बार जुकाम? ये हो सकते हैं बड़े कारण

How To Cure Cold In Winter: सर्दी का मौसम चल रहा है. ऐसे में खांसी,जुकाम और बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.इसी के चलते एक बार फिर से कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले बढ़ने का भी खतरा बढ़ रहा है.इसके अलावा बढ़ते प्रदूषण के कारण भी खांसी जुकाम तेजी से फैल रहा है. ऐसे में सर्दी के मौसम में हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी सेहत पर खास ध्यान देना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि सर्दी के मौसम में आप अपना कैसे ध्यान रखें वहीं ठंड के मौसम में बार-बार जुकाम होने के क्या कारण हो सकते हैं?

ठंड के मौसम में बार-बार जुकाम होने के बड़े कारण-

धूम्रपान (smoke)-

अगर आप सिगरेट-बीड़ी पीते हैं तो इसे आपको जल्द ही बंद कर देना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि सिगरेट आदि पीने से आपके इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं पर असर पड़ता है जिसकी वजह से आपको बार-बार जुकाम होता है. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि ठंड के मौसम में आप बार-बार बीमार न पड़ें तो आप धूम्रपान को आज ही छोड़ दे क्योंकि धूम्रपान आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है जिसकी वजह से आप बार-बार बीमार पड़ते हैं.

तनाव (Tension)-

तनाव से सिर्फ मानसिक हेल्थ ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर होता है. इससे आपकी दिमागी शांति छिन सकती है. वहीं तनाव की वजह से आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से आप बार-बार बीमार पड़ने लगते हैं.

नींद पूरी न होना-

नींद पूरी न होने पर भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है. जिसकी वजह से आपको जुकाम हो सकता है. इसलिए रात की नींद पूरी करने की कोशिश करें. वहीं सर्दियों के मौसम में रात को नींद पूरी करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सर्दियों के मौसम में आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपको बार-बार जुकाम भी हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)