Winter Tips: सर्दियों में इन तरीकों से खाएं बादाम, नहीं पड़ेंगे बार-बार बीमार

How To Eat Almonds In Winter: ये तो सभी जानते हैं कि बादाम खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. वहीं बादाम को हर मौसम में खाना चाहिए.लेकिन सर्दियों के मौसम में बादाम खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम की तासीर गर्म होती है. इसका सेवन करने से आप हमेशा फिट और हेल्दी महसूस करते हैं.वहीं बादाम में विटामिन्स, मिनरल्स फैटी एसिड और फाइबर अधिक मात्रा में होता है.इसलिए ज्यादार लोग अपनी डाइट में बादाम को जरूर शामिल करते हैं.ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि सर्दियों में बादाम का किस तरह से सेवन करना चाहिए?

सर्दियों में इस तरह से करें बादाम का सेवन-

भूनकर खाएं बादाम-

सर्दियों में भुनी हुई चीजें खाना काफी हेल्दी होता है. वहीं अकसर लोग भुनी हुई मूंगफली, चने आदि का सेवन करते हैं.

इसके अलावा आप बादाम को भी भूनकर खा सकते हैं.बता दें कि कच्चे बादाम की तुलना में भुने हुआ बादाम में पोषण तत्वों की मात्रा अधिक होती है. इसके लिए आप बादाम लें उसे तवे पर हल्का भून लें. इसके बाद इसे आप भुने हुए बादाम को स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं. वहीं अगर आप रोजाना भुने हुए बादाम खाने से आपकी सेहत अच्छी बनेगी.

हलवा बनाकर खाएं बादाम-

आप सर्दियों में बादाम का हलवा बनाकर भी खा सकते हैं. इसके आप बादाम को भिगोकर रख दें. अब इन्हें छील लें, इसके बाद बादम को ग्राइंड कर लें. अब बादाम को भून लें और इसमें दूध मिला लें. थोड़ी देर तक बादाम को पकाते रहें. इसके बाद तैयार बादाम के हलवे को आप गर्मागर्म खा सकते हैं.

लड्डू बनाकर खाएं बादाम-

अधिकतर लोग सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर खाना पसंद करते हैं. लेकिन अगर आपको सभी ड्राई फ्रूट्स मिलाकर लड्डू खाना पसंद नहीं है तो आप सिर्फ बादाम के लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं.इस लड्डू को सर्दियों में रोजाना खाने से आप कम बीमार पड़ सकते हैं.

