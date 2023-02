Health Tips: रोज एक जैसा खाना खाना सेहत पर पड़ सकता है भारी, हो सकते ये बड़े नुकसान

Why You Should Not Same Food: ज्यादातर लोग बिजी लाइफस्टाइल की वजह से एक जैसा खाना खाने लगते हैं. जी हां बहुत से लोग लंच और डिनर एक जैसा ही करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. जी हां आपकी ये आदत आपके लिए समय तो बचा सकती है लेकिन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि रोजाना एक जैसा खाना खाने से आपकी सेहत को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?

एक जैसा खाना खाने से सेहत को हो सकते हैं ये बड़े नुकसान-

पोषण की कमी होती है-

बॉडी के विकास के लिए अपनी डाइट सभी तरह की चीजों को शामिल करना चाहिए. जो कि अलग-अलग चीजों से प्राप्त होते हैं. लेकिन रोजाना एक ही तरह के फल और सब्जी खाने से आपको सिर्फ एक ही तरह के पोषण तत्व प्राप्त होते हैं जिससे बॉडी में बाकी पोषण तत्वों की कमी होने लगती है.

वेट लॉस जर्नी पर पड़ता है असर-

अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो आप एक जैसा खाना हमेशा न खाएं क्योंकि जो लोग वजन कम करने की सोच रहे होते हैं उनकी डाइट में अलग-अलग सब्जियां होनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग एक जैसा ही खाना खाते हैं उनका वजन कम नहीं होता बल्कि वह एक जैसा ही रहता है.

ईटिंग डिसऑर्डर होता है-

ईटिंग डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट की वजह से होती है. ऐसे में रोजाना एक जैसा खाना खाने से व्यक्ति को सेलेक्टिव ईटिंग डिसऑर्डर की दिक्कत हो सकती है. इस स्थिति में व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है और अनहेल्दी तरह से उसका वजन भी कम होने लगता है. ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति का खाना खाने का मन नहीं करता है.