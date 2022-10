Consuming These Food Reduces the Risk Of Heart Attack: ज्यादातर लोग दिल की बीमारी का शिकार हो रहे हैं.अब कम उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है.वहीं कुछ लोगों को समय पर सही इलाज ना मिलने से हार्ट अटैक के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ती है. वहीं हार्ट अटैक किसी को भी कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है. इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आपको किन फूड्स का सेवन करना जिससे हार्ट अटैक का रिस्क कम हो सकता है.

इन फूड्स का सेवन करने से हार्ट अटैक का रिस्क होता है कम-

नट्स (nuts)-

क्या आपको पता है कि रोजाना नट्स खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों के खरते को काफी हद तक कम किया जा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि नट्स में अनसैचुरेटिड फैट पाया जाता है.जिससे हार्ट हेल्थ को बढ़ावा मिलता है. नट्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड और अमीनो एसिड होता है जो हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है.

लहसुन (garlic)-

लहसुन से किसी भी डिश के स्वाद को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.वहीं अगर आप अपने दिल को अधिक हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आपको लहसुन को अपनी डाइट का हिस्सा अवश्य बनाना चाहिए.

दाल (pulses)-

जब हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने की बात हो तो आपको अपनी डाइट में दालों को जरूर शामिल करना चाहिए. इसमें मसूर की दाल का सेवन हार्ट की हेल्थ के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. इसका रोजाना सेवन करने से हार्ट अटैक का रिस्क कम हम जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

