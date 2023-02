Heart Health: आंखों में हो दिक्कत तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है दिल से जुड़ी ये बड़ी बीमारी

How To Keep Healthy: आंखे आपके दिल और सेहत का रात खोलती हैं ये बात तो सबको ही पता है.इसलिए कहा भी जाता है कि आंखों में गहरा राज छुपा होता है. वहीं क्या आपको पता है कि जब भी आपको हार्ट से जुड़ी दिक्कत होती है तो आंखें उसका संकेत देती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि दिल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है. वहीं जब हार्ट में कोई दिक्कत होती है तो खून के बहाव पर इसका असर पड़ता है और इसका सीधा असर आपकी आंखों में दिखाई देता है. इसलिए अगर आपको आंखों में कोई भी दिक्कत हो तो उसे नजरअंदाज न करें. चलिए हम यहां आपको बताएंगे दिल में दिक्कत होने पर आंखों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं.

हार्ट में दिक्कत होने पर आंखें देती हैं ये संकेत-

ब्लड प्रेशर-

जब आपको हाई बीपी होता है तो खून की धमनियों पर इसका असर पड़ता है. ऐसे में आपको आंखों में रेटिनोपेथी की बीमारी हो सकती है. इससे आंखो की नसों से खून आ सकता है और आंखों के पास सूजन दिखने लगती है. इसलिए अगर आपको भी आखों से खून आना या खून का थक्का दिखे तो उसे नजरअंदाज न करें.बता दे अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आंखों की नसे फट सकती हैं और आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है.

रेटिना का सिकुड़ना-

अगर आप को हार्ट से जुड़ी कोई दिक्कत है तो आपकी आंखों में मैकुलर डिजेनरेशन होने लगता है.इस बीमारी से रेटिना सूखने लगती है और आपके आंखों की रोशनी जा सकती है. इसलिए अगर आपके आंखों में खुजली या जलन की दिक्कत हो तो उसे नजरअंदाज न करें.

आंखों के आसपास फैट जमना-

बता दें जब धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है तब आंखों के चारों तरफ फैट जमने लगता है. यह आंखों को चारों तरफ से घेर लेता है. इसलिए अगर आपकी आंखों के पास भी फैट हैं को इसे नजरअंदाज न करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे