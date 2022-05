Health Tips: ठंडा पानी पीने से घट सकता है आपके शरीर का वजन ! चौंकिए नहीं जान लीजिए

How To Reduce Weight With Cold Water: गर्मियों में सभी लोग प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी पीते हैं. इसके जरिए वे खुद को तरोताजा रखने की कोशिश करते हैं. क्या आप जानते हैं कि ठंडा पानी पीने से वजन घटाया जा सकता है? सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन कई मायनों में यह एक हकीकत है. वैसे ठंडी ही नहीं, बल्कि आप पर्याप्त मात्रा में सादा पानी पीकर भी वजन को नियंत्रित कर सकते हैं. ठंडा पानी आपके चयापचय को बढ़ावा देने में मदद करता है, शरीर के अपशिष्ट को साफ करता है और भूख को कम करने में भी मदद करता है. हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 8-10 ग्लास पानी पीना चाहिए. इससे शरीर को कई फायदे होते हैं.

ठंडे पानी से इस तरह घटाएं वजन

1. पानी भूख को कम करता है, इसलिए अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो खाने से पहले ठंडा पानी पी लीजिए. इससे आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आप जरूरत के अनुसार ही खाना खाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक भोजन से पहले पानी पीने से औसतन 75 कैलोरी की कमी होती है. प्रतिदिन केवल भोजन से पहले पानी पीने से आप प्रति वर्ष 27,000 कैलोरी कम ग्रहण करेंगे और आपका वजन नियंत्रित रहेगा.

2. रिपोर्ट्स के मुताबिक ठंडा पानी पीने से आपके चयापचय को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आपके शरीर को पानी को गर्म करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए अधिक कैलोरी बर्न होती है. इससे वजन कम करने में मदद मिलती है. इसके अलावा ठंडा पानी कमरे के तापमान के पानी की तुलना में बहुत अधिक ताज़ा होता है.

3. ठंडा पानी मांसपेशियों में ऐंठन को रोकने में मदद करता है और आपके जोड़ों को चिकनाई देता है. इससे आप लंबे समय तक और कठिन काम कर सकते हैं. अगर आप लंबे समय तक काम करेंगे, तो कैलोरी बर्न होगी और आप ज्यादा फिट महसूस करेंगे.

4. जानकारों की मानें तो आपको वजन कम करने के लिए हर दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. गर्मियों के मौसम में ठंडा पानी पी सकते हैं, जबकि सर्दियों में आप सादा पानी पीकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं. हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 7-8 ग्लास पानी पीना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

