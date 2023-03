Remove Hand Darkness: हाथ हो गए हैं काले और रूखे? अपनाएं ये नुस्खे, कोमल बनेगी स्किन

How To Remove Tan From Hands: गर्मी का मौसम चल रहा है. वहीं इस मौसम में ज्यादातर लोग स्किन के टैन होने से परेशान रहते हैं. वहीं मॉइश्चराइजर की मदद से चेहरे और गर्दन को बचा लेते हैं लेकिन हाथों का कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं. ऐसे में अगर आप भी हाथों की डलनेस और रूखेपन से परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आप हाथों को कैसे मुलायम और खूबसूरत बना सकते हैं?

इन तरीकों से करें हाथों की देखभाल-

कच्चे दूध का करें इस्तेमाल-

कच्चा दूध हाथों के कालेपन को दूर करने में मददगार होता है. कच्चे दूध में ब्लीचिंग एजेंट होते हैं. जो हाथों पर धूप की वजह से आए कालेपन को दूर करने में मदद करता है.इसलिए इसका इस्तेमाल करने के लिए आप हाथों में दूध लगाएं और 20 मिनट तक रगड़ें. ऐसा करने से आपको डेड स्किन से छुटकारा मिल सकता है. बेसन-

बेसन का इस्तेमाल कई सदियों से किया जा रहा है. वहीं अगर आप भी हाथ के कालेपन से परेशान हैं तो आप हाथों में बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने से 2 चम्मच बेसन लें और गुलाब जल मिलाएं. अब इस पेस्ट को अपने हाथों को स्क्रब करें. आधें घंटे बाद हाथों को पानी से साफ कर लें.ऐसा करने से आपके हाथ मुलायम और खूबसूरत बनेंगे.

एलोवेरा की ले मदद-

एलोवेरा का इस्तेमाल आपके हाथों के खूबसूरत बना सकता है. इसका इस्तेमाल करने के लिए आप एलोवेरा का जेल लें और उसके अपने हाथों में 30 मिनट के लिए लगाएं अब अपने हाथों धो लें ऐसा करने से आप हाथों के कालेपन से छुटकारा पा सकते हैं.

आलू के रस की लें मदद-

आलू का रस भी आपको हाथों के कालेप से छुटकारा पा सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने के लिए आप आलू को स्लाइल काट लें. अब इसे अपने हाथों पर रगड़ें . ऐसा 10 मिनट तक करें. ऐसा करने से आप हाथों के कालेपन से छुटकारा पा सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)